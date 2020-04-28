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Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na cevap!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, spor yorumcusu ve gazeteci Erman Toroğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulunmasının ardından Fenerbahçe kulübü bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na cevap!

Toroğlu'nun Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında yayınlanan röportajdan dikkat çeken kısımlar şöyle:

"TEKNİK BÖLÜMDE FENERBAHÇE TV'DEN ÇALIŞAN VARDI"

Şunu sordum Yusuf'a… Biz 'Takım Oyunu' program ekibi olarak VAR sistemini gelip yerinde inceledik. Orada benim bir şey dikkatimi çekti. VAR ve AVAR var…. Ayrıca teknik ekip olarak çalışanlar da var. Bu teknik elemanlar maçlarda en az hakemler kadar etkililer. Bu konuda ne diyorsun?" Dedi ki, "Maalesef orada da sıkıntılarımız oldu. Bu ekipler bize bağlı değil, o dediğim federasyondaki gruba bağlı çalışıyorlardı." "Teknik ekipte çalışanlarda fanatikler var mıydı? diye sordum, "Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" diye yanıt verdi. Şaşırdım… Bir kulüp televizyonundan gelen biri VAR sisteminin teknik bölümünde çalışıyordu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe: "MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu’nun verdiği röportaj aracılığıyla maç sonuçlarını etkileyen VAR kararlarının sanki kulübümüze hizmet eden insanlar tarafından manipüle ediliyormuş iması yaratmaya çalışması, tarafımızca asla kabul edilemez."

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