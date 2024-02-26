Fenerbahçe'den zehir zemberek Galatasaray paylaşımı: "Unutulmayacak bir emek hırsızlığı''

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğine devam etti. Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği kararlar tartışma yaratırken Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

"Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen.

Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı.

Tarihe geçecek bir tiyatro.

Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı…

Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!

Fethi Pekin

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi"





