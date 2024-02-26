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Fenerbahçe'den zehir zemberek Galatasaray paylaşımı: "Unutulmayacak bir emek hırsızlığı''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.02.2024 23:01
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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından bir paylaşımda bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ı ve mücadelenin hakemini hedef aldı.

Fenerbahçe'den zehir zemberek Galatasaray paylaşımı: "Unutulmayacak bir emek hırsızlığı''

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğine devam etti. Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in verdiği kararlar tartışma yaratırken Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

"Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen.

Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı.

Tarihe geçecek bir tiyatro.

Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı…

Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!

Fethi Pekin
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi"

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