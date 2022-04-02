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Fenerbahçe, derbi öncesinde fırtına gibi! Şampiyonlar Ligi...

02.04.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, müsabakadan Miha Zajc, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in golleriyle 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Ligde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Sarı - lacivertlilerde 3. golü atan İrfan Can Kahveci'nin gol vuruşu, karşılaşmaya damgasını vurdu...

Fenerbahçe, derbi öncesinde fırtına gibi! Şampiyonlar Ligi...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakikası müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde adeta gözdağı verdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı - lacivertliler, ikinci yarıda da iki gol daha bularak rakibini devirdi ve Şampiyonlar Ligi yarışındaki takibini sürdürdü.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada Arda Güler kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe, 56 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer buldu. Üst üste 5. kez yenilen Kayserispor ise 38 puanla 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

ZAJC PERDEYİ AÇTI

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Fenerbahçe'nin rakip yarı sahada kullandığı serbest vuruşu Rossi kullandı. Arka direkte Serdar Dursun'un indirdiği top, savunmadan sekerek Zajc'ın önüne düştü. Sloven futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

ROSSI, DEVRE BİTMEDEN FARKI 2'YE ÇIKARDI

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Fenerbahçe'de son haftaların formda oyuncusu Diego Rossi, 45. dakikada savunma arkasına sarktı. Topla buluşan Uruguaylı futbolcunun vuruşunda kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve sarı - lacivertliler farkı 2'ye çıkardı.

İRFAN CAN'DAN MUHTEŞEM GOL

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  1. dakikada İrfan Can Kahveci, rakip yarı sahada topla buluştu. Kaleye yüzünü dönen İrfan Can'ın yaklaşık 25 metrelik mesafeden yaptığı vuruş ağları sarstı ve Fenerbahçe, 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

ARDA GÜLER YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımının 4. golünü kaydett. Güler, sarı - lacivertli formayla 2. golünü atmış oldu. Genç futbolcu, ilk golünü Alanyaspor deplasmanında atmıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Sarı - lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, Kayseri'ye getirilmedi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde bir önceki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Mesut Özil ile Attila Szalai'nin yerine Kayserispor karşısında Mert Hakan Yandaş ve Novak'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare ve Atilla Szalai görev belkedi.

KAYSERİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

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Yukatel Kayserispor, 30. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre 6 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Hosseini, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic, Onur Bulut ve Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde yer aldı.

Kayserispor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i, Silvio Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Abdulkadir Parmak, Gustavo Campanharo, Emrah Başsan, Michel Kemen, Mario Gavranovic'tenr oluştu.

Kayserispor'un yedek kulübesinde ise Bilal Bayazıt, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı ,Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Andrea Bartolacci görev bekledi.

Öte yandan Kayseri ekibi maça, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle özel formayla çıktı.


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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor İrfan Can Kahveci Miha Zajc Diego Rossi
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