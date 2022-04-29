Fenerbahçe, derbi öncesinde hata yapmadı ve Gaziantep FK'yı devirdi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşma, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Sarı - lacivertliler ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkarken, Gaziantep FK deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek için Kadıköy'e geldi. Mücadelede kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve Miha Zajc kaydetti. Gaziantep FK'nın sayıları, 65'te Sagal ve 90+7'de penaltıdan Maxim'den geldi.

Fenerbahçe, 57. dakikada Serdar Dursun'un ayağından kullanılan penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst üste 7. kez kazanırken, ligde oynadığı son 11 maçta 10. galibiyetini alarak puanını 68'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 42 puanla 16. sırada yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.

ROSSI PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe maça hızlı başladı. 5. dakikada Nazım Sangare'nin ara pasına hareketlenen Diego Rossi ceza sahasına girdi ve topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

SERDAR DURSUN SAHNEDE

Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında içeri çevrilen topu Serdar Dursun tek vuruşla tamamladı ve skoru 2-0'a getirdi.

SAGAL, FARKI 1'E İNDİRDİ

Karşılaşmanın 65. dakikasında Gaziantep FK'da Maxim'in ara pasında ceza sahasına giren Sagal, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

ZAJC'TAN RESİTAL

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, 82. dakikada ceza sahasında rakiplerini çalımladı ve köşeye plaseyi bırakarak ağları sarstı: 3-1

İSMAİL KARTAL'DAN ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Kim Min-jae, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Miguel Crespo ve henüz tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel'i görevlendiremedi.

Deneyimli teknik adam bu isimlerin yerine Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Nazım Sangare'yi ilk 11'e sürdü.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında kalede Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Miha Zajc forma giyerken, hücumun sağında İrfan Can Kahveci, ortasında Mert Hakan Yandaş, solunda ise Diego Rossi şans buldu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine Serdar Dursun forma giydi.

Kulübede ise Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Arda Güler, Filip Novak, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak forma bekledi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve ağrıları tam olarak geçmeyen Bright Osayi-Samuel de Beşiktaş derbisi düşünülerek teknik heyeti tarafından riske edilmedi ve kadroya alınmadı.

SAMUEL RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel Gaziantep FK karşısında riske edilmedi.

Son zamanlarda yükselen bir performansa imza atan genç oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmıştı.

Maç öncesi son idmanda takımla çalışan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi düşünülerek görevlendirilmedi.

NAZIM VE TISSERAND UZUN SÜRE SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Nazım Sangare 9, Marcel Tisserand ise 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Son olarak ligin 25. haftasında 12 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçına ilk 11 başlayan Nazım, 77 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Nazım Sangare geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında Osayi-Samuel'in sakatlanmasıyla ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

Kongolu stoper Marcel Tisserand ise en son ligin 26. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Tisserand, 69 gün sonra Gaziantep maçıyla yeniden ilk 11'de şans buldu.

GUSTAVO, 18 MAÇ SONRA...

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, 18 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Son olarak ligin ilk yarısında Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Gustavo, 138 gün sonra yine Gaziantep FK karşısında 11'de şans buldu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi.

Satışa sunulan biletlerin tamamına yakını tükenirken, stat girişlerinde yoğunluk olmaması için stat kapıları erken açıldı.

ALTYAPIDAN 4 İSİM

Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında altyapıdan 4 isim kulübede forma bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Arda Güler'in yanı sıra 19 yaşındaki kaleci Ertuğrul Çetin, 17 yaşındaki Emir Ortakaya ve Yusuf Kocatürk kulübede oturdu.



