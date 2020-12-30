Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 14 sayı farkla mağlup etti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Galatasaray'ı 74-60 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, 14'te 14 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyotta attığı 35 sayıya karşın rakibine sadece 8 sayı şansı tanıdı. Sarı-laciverti takım, baştan sonra üstün olduğu ve dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk çeyreği 27 sayı farkla (35-8) önde tamamladı.

İkinci periyotta Galatasaray, hücumda daha etkili olmasına rağmen Fenerbahçe Öznur Kablo soyunma odasına 47-24 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Bu süreçte Galatasaray 6 sayı kaydederken, Fenerbahçe Öznur Kablo ise rakibine 2 sayıyla karşılık verdi. Kalan süreçte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi takım, Pelin Derya Bilgiç ve Williams'ın kazandırdığı sayılarla farkı 14 sayıya çekti. Son periyoda Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 59-45 üstünlüğüyle gidildi.