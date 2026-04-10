SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Fenerbahçe derbisi deniyordu ama... Osimhen'in dönüş maçı kesinleşti! İlk o maçta sahada

Ameliyat sonrası sahaya dönen Osimhen için geri sayım başladı. Yıldız golcü, kısa süre içinde takıma dönmesi beklenirken en merak edilen konulardan biri Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağıydı. Bu soru netlik kazandı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen’in dönüş süreci netleşmeye başladı. Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat geçiren Nijeryalı yıldız, rehabilitasyon döneminin ardından yeniden sahaya inmeye hazırlanıyor. Taraftarın merakla beklediği dönüş için kritik maçlar gündemde.

SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Tedavi sürecinde önemli mesafe kaydeden Osimhen, fizyoterapisti eşliğinde saha çalışmalarına başladı. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ederken dönüş planını da adım adım şekillendiriyor.

Göztepe karşılaşmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili, "Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DERBİ DENİYORDU AMA...

Son bilgilere göre teknik ekip, Osimhen’i Gençlerbirliği maçının son bölümünde oyuna almayı değerlendiriyor. Bu planın amacı, golcü futbolcunun hem moral kazanması hem de maç ritmine yeniden alışması.

Kısa süreli de olsa sahaya çıkması halinde, derbi öncesi önemli bir hazırlık süreci tamamlanmış olacak.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE...

Eğer Gençlerbirliği karşılaşmasında süre alması mümkün olmazsa, Osimhen’in asıl dönüş maçı Fenerbahçe derbisi olacak. 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadelede yıldız oyuncunun kesin olarak kadroda yer alması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan Dünya Kupası'nda Türkiye kararı! 1 isim bile yokFIFA'dan Dünya Kupası'nda Türkiye kararı! 1 isim bile yok
Tedesco'dan Samandıra'da Galatasaray iddiası! Oyuncularına böyle açıkladıTedesco'dan Samandıra'da Galatasaray iddiası! Oyuncularına böyle açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi Sakatlık son dakika fenerbahçe galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

İşletmelerin yeni ‘oyunu’ yüzde 400 zam için yapıyorlar!

İşletmelerin yeni ‘oyunu’ yüzde 400 zam için yapıyorlar!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.