Fenerbahçe derbisi deniyordu ama... Osimhen'in dönüş maçı kesinleşti! İlk o maçta sahada

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen’in dönüş süreci netleşmeye başladı. Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat geçiren Nijeryalı yıldız, rehabilitasyon döneminin ardından yeniden sahaya inmeye hazırlanıyor. Taraftarın merakla beklediği dönüş için kritik maçlar gündemde.

SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Tedavi sürecinde önemli mesafe kaydeden Osimhen, fizyoterapisti eşliğinde saha çalışmalarına başladı. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ederken dönüş planını da adım adım şekillendiriyor.

Göztepe karşılaşmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili, "Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DERBİ DENİYORDU AMA...

Son bilgilere göre teknik ekip, Osimhen’i Gençlerbirliği maçının son bölümünde oyuna almayı değerlendiriyor. Bu planın amacı, golcü futbolcunun hem moral kazanması hem de maç ritmine yeniden alışması.

Kısa süreli de olsa sahaya çıkması halinde, derbi öncesi önemli bir hazırlık süreci tamamlanmış olacak.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE...

Eğer Gençlerbirliği karşılaşmasında süre alması mümkün olmazsa, Osimhen’in asıl dönüş maçı Fenerbahçe derbisi olacak. 26 Nisan’da RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadelede yıldız oyuncunun kesin olarak kadroda yer alması bekleniyor.