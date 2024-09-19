Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi'den haber var!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber geldi. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Arjantinli oyuncu Icardi takıma döndü.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi antrenmanda yer aldı. Antrenmanın tamamında forma giyen Icardi'nin fizik durumunun henüz yeterli olmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe maçında Osimhen'i kullanmaya karar veren Okan Buruk, Icardi'yi riske etmeyeceği ifade edildi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.