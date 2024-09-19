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Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi'den haber var!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 14:49
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Galatasaray, Süper Lig’in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Bir süredir sakatlığı bulunan Icardi, derbi öncesi takımla birlikte çalışmalara start verdi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Icardi'den haber var!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber geldi. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Arjantinli oyuncu Icardi takıma döndü.

TÜM İDMANDA YER ALDI

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Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi antrenmanda yer aldı. Antrenmanın tamamında forma giyen Icardi'nin fizik durumunun henüz yeterli olmadığı öğrenildi.

OKAN BURUK RİSKE ETMEYECEK

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Fenerbahçe maçında Osimhen'i kullanmaya karar veren Okan Buruk, Icardi'yi riske etmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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