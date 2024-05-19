Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik Fenerbahçe mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk açıklamasında yaşanan gerginliğe dair de konuştu.

"İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU"

Buruk, "Futbolun içinde kalmalıyız. Maç öncesinde istemediğimiz şeyler oldu. Maç içerisinde de deneyen futbolcular olacaktır. Sahada kalmalıyız. Bunu oyuncularıma tekrar hatırlatacağım." dedi.

Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Buruk, "Fenerbahçe son deplasman mağlubiyetini burada aldı. Fenerbahçe'yi yenerek Galatasaray'a bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Bu maça şampiyonluk heyecanıyla hazırlandık! Geçen sene Fenerbahçe maçına 5 puan farkla çıkmıştık, bu sene ise 6 puanla çıkıyoruz. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.





