SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.05.2024 18:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kritik mücadelede sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başarılı teknik adama Okan Buruk mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik Fenerbahçe mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk açıklamasında yaşanan gerginliğe dair de konuştu.

"İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU"

d29d23ad65ca412b9ca13b817fee312f

Buruk, "Futbolun içinde kalmalıyız. Maç öncesinde istemediğimiz şeyler oldu. Maç içerisinde de deneyen futbolcular olacaktır. Sahada kalmalıyız. Bunu oyuncularıma tekrar hatırlatacağım." dedi.

Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Buruk, "Fenerbahçe son deplasman mağlubiyetini burada aldı. Fenerbahçe'yi yenerek Galatasaray'a bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Bu maça şampiyonluk heyecanıyla hazırlandık! Geçen sene Fenerbahçe maçına 5 puan farkla çıkmıştık, bu sene ise 6 puanla çıkıyoruz. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!
Fenerbahçe formasıyla Florya'nın önüne gitti!Fenerbahçe formasıyla Florya'nın önüne gitti!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

Kan donduran vahşet! Sokak ortasında satırla katlettiler

Kan donduran vahşet! Sokak ortasında satırla katlettiler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe maçını yalnızca 14 kişi izledi!

Galatasaray - Fenerbahçe maçını yalnızca 14 kişi izledi!

Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.