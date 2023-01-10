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Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da şok! Yıldız oyuncudan gelen haber keyifleri kaçırdı

10.01.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Milot Rashica'nın performansı her geçen gün göz doldurmaya devam ediyor. Fenerbahçe derbisinin ardından herkesi mutlu eden yıldız oyuncudan gelen haber moralleri bozdu. Norwich City'den kiralanan Rashica için kulübünden gelen açıklama sarı-kırmızılıların keyfini kaçırdı.

Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da şok! Yıldız oyuncudan gelen haber keyifleri kaçırdı
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe derbisinde iyi performans ortaya koyarak Okan Buruk'un gözüne kiran Rashica için gelen haberler iyi değil... Icardi ve Rashica'nın performansından ekstra memnun olan Okan Buruk, sezon sonunda bu iki oyuncunun da kadroda tutulmasını istedi.

ICARDI ZOR, RASHICA ZORLANACAK DENDİ AMA...

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Icardi'nin yüksek maaşı ve bonservisinden dolayı önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etmesi imkansıza yakın olarak bilinirken Rashica'dan gelen haber de moralleri bozdu. Norwich City sportif direktör Stuart Webber yaptığı açıklamayla tüm keyifleri kaçırdı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ONU KADROMUZDA DÜŞÜNÜYORUZ"

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Webber, "Rashica'nın kiralık performansını yakından takip ediyoruz ve çok mutluyuz. Umarız bu sezon Galatasaray'a daha çok faydalı olur ve önümüzdeki sezon bize hazır bir şekilde geri döner. Çünkü önümüzdeki sezon onu kadromuzda düşünüyoruz." dedi. Stuart Webber'in bu açıklaması Galatasaray yönetiminin moralini bozdu.


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