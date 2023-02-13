Fenerbahçe derneğinden alkışlanacak hareket! Hatay'a çadır kenti inşa ediliyor...

Fenerbahçe'den Hatay İskenderun'a çadır kenti geliyor. Depremden etkilenen depremzedeler için oluşturulacak çadır kenti için kaymakamlık ile görüşmeye başlayan sarı-lacivertliler ilk hamlesini yaptı.

SARI-LACİVERT DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ

Sarı-Lacivert Derneği, çadır kentini oluşturmak için hemen harekete geçti. Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu’nun başkanlığını yaptığı dernek, İskenderun Kaymakamlığı ile iletişime geçti.

100 ÇADIR, SEYYAR TUVALET VE DUŞLAR...

Adının ‘Fenerbahçe Sarı-Lacivert’ olacağı çadır kentinin kurulması için çalışmalara başlandı. 100 çadır, seyyar tuvaletler ve seyyar duşların bulunacağı bir çadır kent oluşturulacağı açıklandı.

