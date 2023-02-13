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Fenerbahçe derneğinden alkışlanacak hareket! Hatay'a çadır kenti inşa ediliyor...

13.02.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından birçok kulüp afet bölgesine yardım taşıyor. Depremde yoğun şekilde etkilenen yerlerden biri olan Hatay İskenderun'a Fenerbahçe'nin çadır kendi kuracağı öğrenildi.

Fenerbahçe derneğinden alkışlanacak hareket! Hatay'a çadır kenti inşa ediliyor...

Fenerbahçe'den Hatay İskenderun'a çadır kenti geliyor. Depremden etkilenen depremzedeler için oluşturulacak çadır kenti için kaymakamlık ile görüşmeye başlayan sarı-lacivertliler ilk hamlesini yaptı.

SARI-LACİVERT DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ

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Sarı-Lacivert Derneği, çadır kentini oluşturmak için hemen harekete geçti. Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu’nun başkanlığını yaptığı dernek, İskenderun Kaymakamlığı ile iletişime geçti.

100 ÇADIR, SEYYAR TUVALET VE DUŞLAR...

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Adının ‘Fenerbahçe Sarı-Lacivert’ olacağı çadır kentinin kurulması için çalışmalara başlandı. 100 çadır, seyyar tuvaletler ve seyyar duşların bulunacağı bir çadır kent oluşturulacağı açıklandı.

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