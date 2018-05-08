SPOR

Fenerbahçe dev projeyi resmen duyurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.05.2018 10:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, futbolda altyapı devrimi olacağını belirttiği “Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi” projesini duyurdu.

Fenerbahçe dev projeyi resmen duyurdu

Fenerbahçe, futbolda altyapı devrimi olacağını belirttiği “Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi” projesini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı futbol altyapıda devrim niteliğindeki değişiklikleri içeren "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" projesiyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Futbol Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu, Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü Müjdat Yetkiner ve basın mensupları katıldı.

"Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi"nin hayata geçirilmesiyle birlikte projenin kendine özgü bir sertifikalandırma programı olacak. Projede yer alacak antrenörlere, en üst düzeyde eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifika verilecek.

Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu, akademi için uluslararası kariyere sahip dünyanın en büyük liglerine futbolcu yetiştirmiş önemli bir antrenörle anlaştıklarını ve kurulacak yeni sistemin, A takımla bağlantılı olacağını söylerken; projede belirlenen modele uygun olarak tüm altyapı takımlarına aynı futbol eğitiminin verilmesinin planlandığını da ifade etti.

Gebze'de yer alan 3 Temmuz Spor Akademisi'nin inşasına hemen başlayacaklarını da belirten Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu, bu sistemin aksamadan yürümesi için Can Bartu ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin imkânlarının da geliştirileceğini vurgularken, Futsal Takımının kurulmasının planlandığını da belirtti.

Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu, futbolda kalkınma projesi ana başlığıyla hayata geçirilecek "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" projesinde alt liglerde yer alan pilot takımlarla iş birliği içerisinde olacaklarını ve projede teknolojinin de önemli bir yer tutacağını ifade etti.

Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü Müjdat Yetkiner de projeyi oluştururken, dünyadaki birçok modeli incelediklerini dile getirdi.

Toplantının Ardından Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu, Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü Müjdat Yetkiner ve altyapı antrenörleri ile basın mensupları dostluk maçı yaptı.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi

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