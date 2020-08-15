Fenerbahçe Diego Perotti ile anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz iki sezonda beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, aylar öncesinden belirlediği isimlerin transferinde düğmeye basarken, somut adımlar da atmaya başladı. anarya, uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Arjantinli yıldız Diego Perotti için Roma ile uzun süredir temas halinde olan sarı-lacivertliler, transferde büyük mesafe kat etti. 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlandı.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyucusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyor. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.



