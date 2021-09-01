Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe'de Diego Perotti dönemi sona erdi.

İtalya'dan kulüplerle görüşen ancak bir anlaşmaya varamayan Perotti ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GELECEĞE YÖNELİK ÜCRETLERİ ÖDENDİ

Fenerbahçe'nin Perotti'ye geleceğe yönelik ücretlerinin bir kısmını ödeyerek yolları ayırdığı öğrenildi.

5 Ekim 2020'de bonservissiz bir şekilde Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Perotti, sadece 4 Süper Lig maçında 192 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

PEROTTI: DOĞRULARI SÖYLEMEK İÇİN ÖZGÜRÜM

Diego Perotti, Fenerbahçenin Instagram gönderisine yorum yaptı: Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm.



