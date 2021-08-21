Fenerbahçe, Diego Perotti'yle anlaştı!

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçında da Helsinki'yi deviren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosuna katmak istediği kadar kadrosundan göndermek istediği oyuncular da bulunan sarı-lacivertlilerde bu isimlerden biri de Diego Perotti.

SAKATLIKTAN ÇEKTİ

Geçen sezon büyük beklentilerle kadroya katılan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı Fenerbahçe'de düzenli olarak forma giyemedi. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıkabildiği 4 maçta 3 gol atmıştı.

(AJANSSPOR)

