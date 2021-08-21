Fenerbahçe, Diego Perotti'yle anlaştı!

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçında da Helsinki'yi deviren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosuna katmak istediği kadar kadrosundan göndermek istediği oyuncular da bulunan sarı-lacivertlilerde bu isimlerden biri de Diego Perotti.
Geçen sezon büyük beklentilerle kadroya katılan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı Fenerbahçe'de düzenli olarak forma giyemedi. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıkabildiği 4 maçta 3 gol atmıştı.
(AJANSSPOR)
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