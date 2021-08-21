SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Diego Perotti'yle anlaştı!

Fenerbahçe, Diego Perotti'yle anlaştı!

21.08.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sözleşme feshi için oyuncuyla anlaştı.

Fenerbahçe, Diego Perotti'yle anlaştı!

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçında da Helsinki'yi deviren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosuna katmak istediği kadar kadrosundan göndermek istediği oyuncular da bulunan sarı-lacivertlilerde bu isimlerden biri de Diego Perotti.

SAKATLIKTAN ÇEKTİ

Geçen sezon büyük beklentilerle kadroya katılan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı Fenerbahçe'de düzenli olarak forma giyemedi. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıkabildiği 4 maçta 3 gol atmıştı.

(AJANSSPOR)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hikmet Karaman'ın ekibi belli olduHikmet Karaman'ın ekibi belli oldu
PARTNERHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandıHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandı
Fenerbahçe'ye yeni forvet sürpriziFenerbahçe'ye yeni forvet sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Perotti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Filenin Sultanları şov yaptı

Filenin Sultanları şov yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.