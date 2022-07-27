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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe maçı canlı izle!

27.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Ukrayna'nın güçlü ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Fenerbahçe ve Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Saha avantajını eline geçiren Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesi maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe maçı canlı izle!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İstanbul'da Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta temsilcimiz deplasmanda Kiev'le 0-0 berabere kalmıştı. Saha avantajını eline geçiren Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Dinamo Kiev'i konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Exxen ekranlarından mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

TUR ATLARSA RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz olacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde;

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.

Dinamo Kiev: Bushcan, Zabarnyi, Popov, Kedziora, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalsky, Besedin

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur atlama olasılıklarını hesaplamaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı için her türlü gol üstünlüğünü sağladığı taktirde tur atlayan taraf olacak ve yoluna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
milletin bir maç keyfi var,hepsi paralı kanallarda.millet digitükmü,exxwnmi,dsmartmı alsın.decoterleri üst üstemi dizleim.

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