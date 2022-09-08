FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak. Deneyimli Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? Birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor.
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak
Macar hakem Tamas Bognar'ın düdük çalacağı maç Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat
Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum