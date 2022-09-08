FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak. Deneyimli Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? Birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak

Macar hakem Tamas Bognar'ın düdük çalacağı maç Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

