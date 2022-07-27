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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saha dışında erken başladı! Skor 1-1 oldu...

27.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesi Lucescu hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. Dün gece Dinamo Kiev'in basın toplantısında Jorge Jesus'a cevap veren Lucescu, maç öncesi gerilimin tırmanmasına neden olmuştu. Maçın başlamasına artık saatler kala Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada karşılaşmaya başladı. Yapılan yorumlarda ''Lucescu durumu 1-1'e getirdi. Maça şimdiden başladık." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı saha dışında erken başladı! Skor 1-1 oldu...

Fenerbahçe'nin bu akşam Dinamo Kiev ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus, Lucescu hakkında flaş ifadeler kullanmıştı. İlk maçın sonunda da gergin açıklamalar yapan iki teknik adam, bu maçta da birbirlerine psikolojik üstünlük kurmanın peşinde.

JORGE JESUS, 1-0 ÖNE GEÇİRDİ

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Dün yaptığı basın toplantısında Lucescu hakkında flaş ifadeler kullanan Jorge Jesus için, ''Maç öncesi Jorge Jesus bizi 1-0 öne geçirdi'' yorumları yapılmıştı. Jesus, "Ben onları çok iyi tanıyordum. İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik. Lucescu'yu da çok güzel şaşırttık. Dinamo Kiev çok faullü oynadı." demişti.

LUCESCU DURUMU 1-1 YAPTI

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Sosyal medyada, Jorge Jesus'un açıklamalarına cevap veren Lucescu için ''Maç öncesi gerilim tırmandı. Lucescu durumu 1-1 yaptı" ifadeleri kullanıldı. Lucescu, "“Fauller tabii ki olacak. Bunu abartmaya gerek yok. Herkes kendi oyununa baksın." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lucescu
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