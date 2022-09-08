Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi Tamas Bognar kimdir? Tamas Bognar nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi Tamas Bognar 8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi Tamas Bognar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hakem Tamas Bognar'ın hayatı ve biyografisi...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇININ HAKEMİ TAMAS BOGNAR KİMDİR?

Tamas Bognar, 18 Kasım 1978 tarihinde Sárvár, Macaristan'da dünyaya geldi. Macaristan'daki en üst düzey futbol ligi olan Nemzeti Bajnokság I'de görev alan Macar profesyonel futbol hakemi Tamasx Bognar, 2009'dan beri FIFA kokartlı UEFA birinci kategori hakemidir.

TAMAS BOGNAR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

43 yaşındaki Macar hakem Tamas Bognar, 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak olan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında düdük çalacak.

Tamas Bognar'ın hakemlik görevi:

NB I

2009 -FIFA Kokartlı

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak

Macar hakem Tamas Bognar'ın düdük çalacağı maç Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

