Fenerbahçe Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında Dinamo Kiev ile rövanş maçına çıkacak. İlk maçı Polonya'da 0-0'la kapatan Fenerbahçe bu akşam kendi sahasında galibiyet arayarak tur atlamak istiyor. Fenerbahçeli birçok futbolsever ise karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgilerini sorguluyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna sahne olacak. Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Dinamo Kiev ile mücadelesi saat 20.00'da başlayacak. Müthiş mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE TUR KAPISINI ARALADI

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaştı. Oynanan ilk maçta Fenerbahçe bariz üstünlüğüne rağmen gol bulamadı fakat mücadele 0-0'lık beraberlik sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe tur kapısını resmen araladı. Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev'i her türlü gol üstünlüğüyle yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde;

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.

Dinamo Kiev: Bushcan, Zabarnyi, Popov, Kedziora, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalsky, Besedin

TUR ATLARSA RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev karşısında galibiyet alıp turu geçtiği takdirde Avusturya'nın güçlü ekibi Sturm Graz ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.

AVRUPA KUPALARI'NDA 242. MAÇ

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 242. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik, 102 mağlubiyet alan Fenerbahçe, toplamda 301 gol atıp, 354 gol yedi.

