Temsilcimiz Fenerbahçe önümüzdeki hafta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, kendi sahasında mücadeleyi kazanıp bir üst tura yükselmek istiyor. Nefes kesecek olan mücadele öncesinde Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe 27 Temmuz Çarşamba Günü saat 20.00'da Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde, birçok Fenerbahçe futbolsever karşılaşmanın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını sorguluyor. Exxen'den yayınlanacak olan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı şifreli olarak yayınlanacak.

SAHA AVANTAJI FENERBAHÇE'DE!

Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle mücadele Polonya'da oynandı. Fenerbahçe'nin oldukça baskın oynadığı ilk maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Fenerbahçe rövanş maçı öncesi saha avantajını eline geçirmiş oldu.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur atlama olasılıklarını hesaplamaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı için her türlü gol üstünlüğünü sağladığı taktirde tur atlayan taraf olacak ve yoluna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

