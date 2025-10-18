SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tansiyon yükseldi. Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın arasında yaşanan "arsa" tartışmasının ardından salonda sözlü kavga çıktı. Bir üyenin “Rahmi seni sokağa çıkartırsam şerefsizim” ifadeleriyle ortam gerildi, toplantıya kısa süreli ara verildi.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim!
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu'da tansiyon zaman zaman yükseldi. Divan Kurulu'nda Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın arsalarla ilgili sözlerine yanıt verdi. Aziz Yıldırım, Hamdi Akın'a tepki gösterdi. Sonrasında Divan Kurulu'nda ortalık karıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım kürsüye çıktı, ortalık karıştı! Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım kürsüye çıktı, ortalık karıştı!

"RAHMİ SENİ SOKAĞA ÇIKARTIRSAM ŞEREFSİZİM"

Fenerbahçe Divan Kurulu nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim! 1

Yaşanan tartışma sırasında bir Divan Kurulu üyesinin, diğerine yönelik "Bak Rahmi seni sokağa çıkartırsam şerefsizim" ifadelerini kullandığı duyuldu.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Fenerbahçe Divan Kurulu nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim! 2

Gerilimin tırmanmasının ardından toplantıya kısa süreli ara verildi. Salondaki görevliler ve bazı yöneticilerin devreye girmesiyle tartışma daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım kürsüye çıktı, ortalık karıştı! Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım kürsüye çıktı, ortalık karıştı!
5 aydır kulüpsüzdü! Abobuakar'ın yeni takımı belli oldu5 aydır kulüpsüzdü! Abobuakar'ın yeni takımı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç Sadettin Saran son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.