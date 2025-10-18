Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu'da tansiyon zaman zaman yükseldi. Divan Kurulu'nda Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın arsalarla ilgili sözlerine yanıt verdi. Aziz Yıldırım, Hamdi Akın'a tepki gösterdi. Sonrasında Divan Kurulu'nda ortalık karıştı.

"RAHMİ SENİ SOKAĞA ÇIKARTIRSAM ŞEREFSİZİM"

Yaşanan tartışma sırasında bir Divan Kurulu üyesinin, diğerine yönelik "Bak Rahmi seni sokağa çıkartırsam şerefsizim" ifadelerini kullandığı duyuldu.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Gerilimin tırmanmasının ardından toplantıya kısa süreli ara verildi. Salondaki görevliler ve bazı yöneticilerin devreye girmesiyle tartışma daha fazla büyümeden sonlandırıldı.