Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım kürsüye çıktı, ortalık karıştı! Ali Koç'a olay sözler... "Yanlış yapıyorsun"

Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Ali Koç'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, eski başkan Koç'a yönelik olarak "Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma. Yanlış yapıyorsun." dedi. İşte detaylar...

Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım kürsüye çıktı, ortalık karıştı! Ali Koç'a olay sözler... "Yanlış yapıyorsun"
Berker İşleyen

Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Sarı-Lacivertliler'in geçmiş başkanlarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım ile Sadettin Saran'ın da hazır bulunduğu Divan Kurulu'nda Ali Koç ve Aziz Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ: KENETLENMELİYİZ

İlk olarak kürsüye çıkan Ali Koç "Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulunu bir kez daha tebrik ediyorum. Bizim şu andan itibaren görevimiz yeni yönetime destek olmak. Artık yeni dönem başladı. Camia olarak yeni yönetimin etrafında kenetlenmeliyiz.

"YÖNETİME İZİN VERİLMELİ"

"Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kilitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kilitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır."

"ART NİYET ARANMASININ AMACI NEDİR?"

"Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi. Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı. Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu."

"BİZ ŞAMPİYON YAPAMADIK DİYE..."

"Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal tavır duruşu icinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde veriyorum."

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A OLAY SÖZLER

Ali Koç'un ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım Koç'a yönelik olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

"YANLIŞ YAPIYORSUN"

"Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem, arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik."

"KİMSEYE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

"Biz kimseye düşman değiliz. Fenerbahçe'ye nasıl düşman oluruz ya? Bugün bunu satalım şunu yapalım dediğiniz her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları aldı."

"SADETTİN BEY SİZDEN RİCAM ŞU..."

"Sayın Sadettin Bey ve arkadaşları sizden ricam şu, 2018'de Aziz Yıldırım ve arkadaşları kulübü ne kadar borçla bıraktı ve kulübün ne kadar mal varlığı vardı? 100 yıllık bir kulüptür burası. Ne badireler atlatmış. Tarihi okuyun. En sonunda 3 Temmuz. 3 Temmuz, Fenerbahçe'ye yapılan bir operasyon değildir. Bu ülkeye yapılan operasyonun devamıdır!”

"HİÇ BİR ŞEYDEN KORKMAYIZ"

"Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, Fenerbahçe'nin kendisiyiz. Hiçbir şeyden de korkmayız."

"BANKA MÜDÜRÜ SÖYLÜYOR"

“Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 ml € değerinde 70 ml € gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 ml €'ya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani... Yoksa ben neden karşı olayım! Gelin anlatın.”

