Fenerbahçe Doğuş 76 - 67 Zalgiris Kaunas (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 3. kez finale yükseldi. Belgrad'da oynanan THY Euroleague Final Four'unda Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i 76-67 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
Karşılaşmaya Wanamaker'in potaya giderek bulduğu sayıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, etkili savunmasıyla saha içi basketi yemediği ilk 4 dakikayı 7-1 önde geçti. İlk saha içi basketini 6. dakika içinde Pangos'la bulan Zalgiris karşısında Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 19-13 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Datome'nin üst üste sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 24-15. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, Vesely'nin üst üste smaçlarıyla 15. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) yükseltti. Hücumda temposunu artıran Zalgiris, farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-33 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe de takımlar kötü hücum performansıyla başladı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Aynı dakikada Kalinic'in sayısıyla farkı 13 sayıya (50-37) yükselten Fenerbahçe Doğuş karşısında Zalgiris, Toupane'nin üst üste basketleriyle 11-0 seri yakaladı ve farkı uzun bir aradan sonra 2 sayıya kadar indirdi: 50-48. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna Ali Muhammed'in skor katkısıyla 54-50 önde girdi.
Son çeyrekte Ali Muhammed'in üstün oyunu ve üst üste attığı 3 sayılık basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı: 62-52. Maçı bırakmayan Zalgiris, Pangos'un etkili oyunuyla farkı 38. dakikada 6 sayıya indirdi: 68-62. Son bölümde Sloukas-Wanamaker-Ali Muhammed ile aynı anda 3 oyun kurucuyla oynayan Fenerbahçe Doğuş, hata yapmadı ve sahadan 76-67 galip ayrılarak finalist oldu.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Guduric, Kalinic 2, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 4, Sloukas 14, Ali Muhammed 19, Melli 4, Thompson, Datome 16, Nunnally
Zalgiris: Pangos 16, Toupane 6, Ulanovas 7, Jankunas 4, Davies 12, Kavaliauskas 5, Udrih 2, Milaknis, Micic 5, White 10
1. Periyot: 19-13
Devre: 39-33
3. Periyot: 54-50
Fenerbahçe Doğuş'un maç kadrosu;
Ali Muhammed (Bobby Dixon), Kostas Sloukas, Brad Wanamaker, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, James Nunnally, Gigi Datome, Nikola Kalinic, Nicolo Melli, Jan Vesely, Jason Thompson, Ahmet Düverioğlu.
FENERBAHÇE - ZALGİRİS MAÇINDAN NOTLAR
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Doğuş'a taraftarları büyük destek verdi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Gün boyu Belgrad sokaklarında dolaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'da da çoğunluğu oluşturdu.
Karşılaşmayı 5 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.
Yaklaşık 2 bin Zalgiris taraftarı da takımınlarına tribünden destek verdi. Yarı finalin diğer maçında karşılaşacak CSKA Moskova ile Real Madrid'in taraftarları da maçı izledi.
Aziz Yıldırım maça gelemedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip edemedi.
Kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'da bulunan Yıldırım, Belgrad'a gelemedi.
Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.
Udoh, Bogdanovic ve Antic'ten Fenerbahçe'ye destek
Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncuları Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic ve Pero Antic, salona gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.
Geçen sezon elde edilen Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan ve sezon başında NBA'e transfer olan Udoh ve Bogdanovic, Belgrad'a geldi. Yine sezon başında Sırp takımı Kızılyıldız MTS'ye transfer olan Antic de tribündeki yerini aldı.
Geçen sezonun Dörtlü Final MVP'si Udoh, karşılaşmadan önce takım oteline giderek teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Bu üç isim de sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da sarı-lacivertli takıma destek olmak için salondaki yerini aldı.
Zalgiris 19 yıl sonra
Zalgiris, tam 19 yıl sonra Dörtlü Final'de mücadele etti.
Tarihindeki ilk Dörtlü Finali'ni 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan ve şampiyon olan Zalgiris, bu heyecanı 19 yıl sonra Belgrad'da tekrar yaşadı.
Dörtlü Final görsel şölenle başladı
Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.
Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.
Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.
Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!
Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzalayacağız
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyet cezasını onadı!
Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk piyango! Gerard...
Ryan Babel'den transfer açıklaması
Ertaç Özbir Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu
Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı
Fikret Orman'dan Sosa kararı
Galatasaray'ın hedefinde Serdar Gürler var
Heerenveen'in teknik direktörlük görevine Jan Olde Riekerink getirildi
Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş
Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!
Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Okuyucu Yorumları 5 yorum