Fenerbahçe Doğuş 76 - 67 Zalgiris Kaunas (MAÇ ÖZETİ)

Üçüncü çeyreğe de takımlar kötü hücum performansıyla başladı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Aynı dakikada Kalinic'in sayısıyla farkı 13 sayıya (50-37) yükselten Fenerbahçe Doğuş karşısında Zalgiris, Toupane'nin üst üste basketleriyle 11-0 seri yakaladı ve farkı uzun bir aradan sonra 2 sayıya kadar indirdi: 50-48. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna Ali Muhammed'in skor katkısıyla 54-50 önde girdi.

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 3. kez finale yükseldi. Belgrad'da oynanan THY Euroleague Final Four'unda Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i 76-67 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Son çeyrekte Ali Muhammed'in üstün oyunu ve üst üste attığı 3 sayılık basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı: 62-52. Maçı bırakmayan Zalgiris, Pangos'un etkili oyunuyla farkı 38. dakikada 6 sayıya indirdi: 68-62. Son bölümde Sloukas-Wanamaker-Ali Muhammed ile aynı anda 3 oyun kurucuyla oynayan Fenerbahçe Doğuş, hata yapmadı ve sahadan 76-67 galip ayrılarak finalist oldu.

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.

Kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'da bulunan Yıldırım, Belgrad'a gelemedi.

Yaklaşık 2 bin Zalgiris taraftarı da takımınlarına tribünden destek verdi. Yarı finalin diğer maçında karşılaşacak CSKA Moskova ile Real Madrid'in taraftarları da maçı izledi.

Gün boyu Belgrad sokaklarında dolaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'da da çoğunluğu oluşturdu.

Udoh, Bogdanovic ve Antic'ten Fenerbahçe'ye destek

Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncuları Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic ve Pero Antic, salona gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.

Geçen sezon elde edilen Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan ve sezon başında NBA'e transfer olan Udoh ve Bogdanovic, Belgrad'a geldi. Yine sezon başında Sırp takımı Kızılyıldız MTS'ye transfer olan Antic de tribündeki yerini aldı.

Geçen sezonun Dörtlü Final MVP'si Udoh, karşılaşmadan önce takım oteline giderek teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Bu üç isim de sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da sarı-lacivertli takıma destek olmak için salondaki yerini aldı.

Zalgiris 19 yıl sonra

Zalgiris, tam 19 yıl sonra Dörtlü Final'de mücadele etti.

Tarihindeki ilk Dörtlü Finali'ni 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan ve şampiyon olan Zalgiris, bu heyecanı 19 yıl sonra Belgrad'da tekrar yaşadı.

Dörtlü Final görsel şölenle başladı

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.

Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.

