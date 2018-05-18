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Fenerbahçe Doğuş 76 - 67 Zalgiris Kaunas (MAÇ ÖZETİ)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçıyla THY Euroleague'de Final Four heyecanı başladı ve Fenerbahçe Doğuş, bir kez daha tarih yazarak finale yükseldi. Belgrad'da oynanan Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçında kazanan, 76-67 skorla Fenerbahçe Doğuş oldu ve üst üste 3. kez THY Euroleague'de finale yükseldi. Fenerbahçe'ye Bobby Dixon ve Gigi Datome'nin etkili oyunları THY Euroleague'de finali getirdi. Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçının tüm detayları haberimizde...

Fenerbahçe Doğuş 76 - 67 Zalgiris Kaunas (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 3. kez finale yükseldi. Belgrad'da oynanan THY Euroleague Final Four'unda Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i 76-67 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Karşılaşmaya Wanamaker'in potaya giderek bulduğu sayıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, etkili savunmasıyla saha içi basketi yemediği ilk 4 dakikayı 7-1 önde geçti. İlk saha içi basketini 6. dakika içinde Pangos'la bulan Zalgiris karşısında Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 19-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Datome'nin üst üste sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 24-15. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, Vesely'nin üst üste smaçlarıyla 15. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) yükseltti. Hücumda temposunu artıran Zalgiris, farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de takımlar kötü hücum performansıyla başladı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Aynı dakikada Kalinic'in sayısıyla farkı 13 sayıya (50-37) yükselten Fenerbahçe Doğuş karşısında Zalgiris, Toupane'nin üst üste basketleriyle 11-0 seri yakaladı ve farkı uzun bir aradan sonra 2 sayıya kadar indirdi: 50-48. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna Ali Muhammed'in skor katkısıyla 54-50 önde girdi.

Son çeyrekte Ali Muhammed'in üstün oyunu ve üst üste attığı 3 sayılık basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı: 62-52. Maçı bırakmayan Zalgiris, Pangos'un etkili oyunuyla farkı 38. dakikada 6 sayıya indirdi: 68-62. Son bölümde Sloukas-Wanamaker-Ali Muhammed ile aynı anda 3 oyun kurucuyla oynayan Fenerbahçe Doğuş, hata yapmadı ve sahadan 76-67 galip ayrılarak finalist oldu.

Salon: Stark Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Guduric, Kalinic 2, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 4, Sloukas 14, Ali Muhammed 19, Melli 4, Thompson, Datome 16, Nunnally
Zalgiris: Pangos 16, Toupane 6, Ulanovas 7, Jankunas 4, Davies 12, Kavaliauskas 5, Udrih 2, Milaknis, Micic 5, White 10
1. Periyot: 19-13
Devre: 39-33
3. Periyot: 54-50

Fenerbahçe Doğuş'un maç kadrosu;

Ali Muhammed (Bobby Dixon), Kostas Sloukas, Brad Wanamaker, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, James Nunnally, Gigi Datome, Nikola Kalinic, Nicolo Melli, Jan Vesely, Jason Thompson, Ahmet Düverioğlu.

FENERBAHÇE - ZALGİRİS MAÇINDAN NOTLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Doğuş'a taraftarları büyük destek verdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Gün boyu Belgrad sokaklarında dolaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'da da çoğunluğu oluşturdu.

Karşılaşmayı 5 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Yaklaşık 2 bin Zalgiris taraftarı da takımınlarına tribünden destek verdi. Yarı finalin diğer maçında karşılaşacak CSKA Moskova ile Real Madrid'in taraftarları da maçı izledi.

Aziz Yıldırım maça gelemedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip edemedi.

Kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'da bulunan Yıldırım, Belgrad'a gelemedi.

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.

Udoh, Bogdanovic ve Antic'ten Fenerbahçe'ye destek

Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncuları Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic ve Pero Antic, salona gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.

Geçen sezon elde edilen Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan ve sezon başında NBA'e transfer olan Udoh ve Bogdanovic, Belgrad'a geldi. Yine sezon başında Sırp takımı Kızılyıldız MTS'ye transfer olan Antic de tribündeki yerini aldı.

Geçen sezonun Dörtlü Final MVP'si Udoh, karşılaşmadan önce takım oteline giderek teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Bu üç isim de sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da sarı-lacivertli takıma destek olmak için salondaki yerini aldı.

Zalgiris 19 yıl sonra

Zalgiris, tam 19 yıl sonra Dörtlü Final'de mücadele etti.

Tarihindeki ilk Dörtlü Finali'ni 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan ve şampiyon olan Zalgiris, bu heyecanı 19 yıl sonra Belgrad'da tekrar yaşadı.

Dörtlü Final görsel şölenle başladı

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.

Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas THY Euroleague

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
haydi aslanlar bu kupayı tekrar istiyoruz
Tebrikler Fenerbahçemmm inşallah finali'de kazanır o kupayı 2.ci kez Türkiye'ye getiririz...
BÖYLE Bİ ZAMANDA BÖYLE Bİ GRURU YAŞATAN TÜRKİYEYİ TEMSİL EDEN FENERBAHÇEYE KUPA YAKISIR TEŞEKKÜRLER
tbrikler kanaryam ????????????????
helal olsun bu takıma. süper bir oyun ve gene final.. kupa gelecek inşallah...
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