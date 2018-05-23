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Fenerbahçe Doğuş 81 - 66 Sakarya Büyükşehir Belediyespor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 23.05.2018 23:08 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 81-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Doğuş 81 - 66 Sakarya Büyükşehir Belediyespor

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 25 Mayıs Cuma günü saat 18.15'te Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya hücumda tempolu başlayan Fenerbahçe Doğuş, Nunnally'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Sakarya Büyükşehir Basketbol, Jones'un etkili oyunuyla 8. dakikada eşitliği (16-16) yakalasa da Fenerbahçe Doğuş, Vesely'nin basketleriyle ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe rakip yarı alanda pres yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 36-24. Pota altından bulduğu sayılarla 17. dakikada farkı 16 sayıya (40-24) yükselten sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 44-30 önde gitti.

İkinci yarıya kolay top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında 6-0'lık seriyle başlayan Sakarya Büyükşehir Basketbol, 22. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 44-36. Arka arkaya serbest atış çizginin gerisinden Datome ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 59-49. Konuk ekip, Jankovic'in pota altından kaydettiği sayılarla farkı eritse de Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 59-54 üstün girdi.

Son çeyrekte boyalı alandan sayılar bulan Sakarya Büyükşehir Basketbol, 33. dakikada farkı 4 sayıya (64-60) indirdi. Nunnally ve Melli'nin dış atışlardan Vesely'nin pota altından bulduğu basketlerle 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 35. dakikayı 74-60 üstün tamamladı. Ahmet Düverioğlu'nun pota altından bulduğu sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 81-66 galip ayrıldı.

Taraftardan destek

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek sezon İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni hedef göstererek "2019 Vitoria-Gasteiz" pankartı astı.

Taraftarlar THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'e 85-80 yenilerek organizasyonu ikinci tamamlayan oyuncularına "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla destek oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Kerem Baki
Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed, Nunnally 15, Datome 10, Vesely 12, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu 5, Sinan Güler, Sloukas 8, Melli 15
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Harris 9, Jones 14, James Metecan Birsen 4, Boothe 6, Fall 6, Can Korkmaz, Jankovic 11, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı, Lopez 16
1. Periyot: 23-20
Devre: 44-30
3. Periyot: 59-54
Diskalifiye: 23 Jones (Sakarya Büyükşehir Basketbol)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Sakarya Büyükşehir Belediyespor

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