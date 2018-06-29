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Fenerbahçe Doğuş Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 29.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden ve bir numaralı kupanın favorileri arasında yer alan Fenerbahçe Doğuş, Bein Sports'un haberine göre kadrosunu son olarak NBA'de San Antonio Spurs'te forma giyen Fransız uzun Joffrey Lauvergne ile güçlendirdi.

Fenerbahçe Doğuş Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, San Antonio Spurs'ten ayrılma kararı alan Joffrey Lauvergne ile anlaşma sağladı.

BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, NBA Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs'ten, Joffrey Lauvergne ile anlaşma sağladı. Jason Thompson'dan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye önemli bir takviye gerçekleştirdi.

ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski de Lauvergne transferini doğruladı. Fransız oyuncu Spurs'te 1.6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmayarak ayrılma tercihini yaptı.

26 yaşında ve 2.11 boyunda olan Fransız basketbolcu, uzun forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor.

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Fenerbahçe Doğuş Joffrey Lauvergne

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