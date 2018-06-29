Fenerbahçe Doğuş Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, San Antonio Spurs'ten ayrılma kararı alan Joffrey Lauvergne ile anlaşma sağladı.
BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, NBA Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs'ten, Joffrey Lauvergne ile anlaşma sağladı. Jason Thompson'dan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye önemli bir takviye gerçekleştirdi.
ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski de Lauvergne transferini doğruladı. Fransız oyuncu Spurs'te 1.6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmayarak ayrılma tercihini yaptı.
26 yaşında ve 2.11 boyunda olan Fransız basketbolcu, uzun forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor.
Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti
30 futbolcu ve 6 antrenöre futboldan men
Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)
Beşiktaş ile Negredo'nun yolları ayrılıyor
Comolli, Clement Grenier'i Fenerbahçe'ye getiriyor
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!
Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum