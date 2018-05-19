Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ile THY Euroleague finalinde kozlarını paylaşacak. Tarihinde üst üste üçüncü kez finale yükselen Fenerbahçe Doğuş, finalde İspanyol temsilcisi Real Madrid karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Geçen sene şampiyon olarak bir tarih yazan Fenerbahçe, Real Madrid maçı ile bunu bir kez daha yinelemek istiyor. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş unvanını korumak, bu kupayı en fazla kazanan Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek. Peki Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid Euroleague final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FENERBAHÇE DOĞUŞ - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, Fenerbahçe Doğuş ile İspanyol temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak final karşılaşmayla belli olacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçlarının sonunda Fenerbahçe Doğuş ve Real Madrid finalist olmayı başardı. Finalden önce Stark Arena'da TSİ 18.00'de CSKA Moskova ile Zalgiris ise sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek. Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE ŞAMPİYONU KİM OLACAK? Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde Stark Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk maçında dün Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıkan Fenerbahçe Doğuş, gözünü bir kez daha kupaya dikti. İlk kez 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final'e kalan ve dördüncü olan Fenerbahçe Doğuş, 2015-2016'da ise ikinci sırada kalmıştı. Geçen sezon İstanbul'da kupayı alarak Türk basketbol tarihine geçen sarı-lacivertliler, bu gururu bir kez daha yaşamak için mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin rakibi ise Rus ekibi CSKA Moskova'yı 92-83 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid oldu. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak final mücadelesi Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. REAL MADRİD 18. KEZ EUROLEAGUE FİNALİNDE Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı. Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti. FENERBAHÇE DOĞUŞ İLE REAL MADRİD'İN 16. MAÇI Finalde yarın karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid, bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. Avrupa Ligi'nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 8-7 üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti. Real Madrid bu sefer finalde rakip Fenerbahçe Doğuş, 4. kez yer aldığı Dörtlü Final'de 3. defa Real Madrid'le karşılaşacak. Tarihindeki ilk kez 2014-2015'te katıldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, ilk maçta Real Madrid'le karşılaşmış ve rakibine yenilerek finale çıkamamıştı. Geçen sezon İstanbul'daki Dörtlü Final'de de bu iki takım ilk maçta karşı karşıya geldi. Bu sefer rakibini yenerek finale çıkan taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid kozlarını bu sefer de finalde paylaşacak. OBRADOVİÇ, 10. ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan'da almaya çalışacak.

Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods'la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe'yle ise birer kez mutlu sona ulaştı. Obradovic, sadece 2 kez final kaybetti Obradovic'in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 11 finalin sadece ikisini kaybetti. Toplamda 23. sezonunda 17. kez Dörtlü Final'de yer alan Obradovic, daha önce takımlarıyla 11 defa finale çıkma başarısı gösterdi. Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu. OBRADOVİÇ, REAL MADRİD'İ GEÇEBİLECEK Mİ? Final maçı aynı zamanda bu organizasyonu en fazla kazanan başantrenörle, en fazla şampiyon olan takımın mücadelesine de sahne olacak. Tecrübeli başantrenör Obradovic bu kupayı tıpkı Real Madrid gibi 9 kez kazandı. Fenerbahçe Doğuş şampiyon olması durumunda Obradovic'in kupa sayısı, bu organizasyonu en fazla kazanan Real Madrid'i geçecek.

Obradovic, ayrıca Avrupa Ligi'ni 1995 yılında Real Madrid'le kazanmıştı. OBRADOVİÇ İLK PEŞİNDE! Obradovic, başarılarla dolu kariyerine bir ilki Fenerbahçe Doğuş'la yaşamaya çalışacak. Sırp başantrenör, bu kupayı hiçbir takımla üst üste 2 sezon kazanma başarısı yakalayamadı. Kariyerinde ilk kez bu kulvarda ülkesinde boy gösteren Obradovic, sarı-lacivertlileri finalde zafere taşıması halinde bir ilk daha yaşayacak. Sırp başantrenör daha önce iki farklı takımla üst üste şampiyon olmuştu. Obradovic, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda iki yıl üst üste Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı. İlk kez kupayı kazanmak isteyenler Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 5 oyuncu kariyerlerindeki ilk Avrupa Ligi'ni kazanmaya çalışacak. Fenerbahçe Doğuş'a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve Sinan Güler sarı-lacivertlilerin zafere ulaşması durumunda kariyerlerinde bir ilk yaşayarak Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşayacak.