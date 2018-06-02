Fenerbahçe Doğuş'un rakibi TOFAŞ oldu

ANADOLU EFES 70 - 76 TOFAŞ
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 12, Simon 11, Weems, Motum 8, Dunston 14, Birkan Batuk 6, Brown 4, McCollum 15
TOFAŞ: Henry 21, Mejia 11, Crocker 3, Morgan 22, Kadji 13, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 2, Owens 4
1. PERİYOT: 16-19
DEVRE: 33-38
3. PERİYOT: 55-60
5 FAULLE ÇIKAN: 37.18 Kadji (TOFAŞ)
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını Anadolu Efes, 10-8 üstünlükle geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde savunma sertliğini artıran TOFAŞ, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-16 önde kapattı.
İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, peş peşe top kayıpları yapan rakibi karşısında 13. dakikada 22-19 öne geçti. Ardından Mejia, Henry ve Kadji'yle dış atışlarda isabetler bularak yeniden üstünlüğü eline alan TOFAŞ, 18. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 27-36. Konuk ekip, lacivert-beyazlılar önünde soyunma odasına 38-33 üstün girdi.
İkinci yarıya sadece Henry'nin elinden bulduğu 9 sayıyla etkili giren TOFAŞ, 24. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 36-47. Birkan Batuk'un üçlüğü ve Crocker'a verilen sportmenlik dışı faulün ardından üst üste basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) düşürdü. Ekstra paslarla orta ve dış atışlarda isabetler kaydeden konuk ekip, son periyoda 60-55 önde gitti.
Final periyoduna sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, Dunston ve McCollum'un sayılarıyla 36. dakikada 64-63 öne geçti. İki ekip, son 1 dakika 45 saniyeye 70-70 beraberlikle girdi. Karşılıklı isabetsiz hücumların sonrasında TOFAŞ, Owens'ın basketiyle son 30 saniyeye 72-70 önde girerken, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak maçı da 76-70 kazandı.
Öte yandan, Anadolu Efes forması giyen ABD'li forvet oyuncusu Sonny Weems, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.
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