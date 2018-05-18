Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçı, Türk basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma. Fenerbahçe, geçen sene kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğunu bir kez daha kazanmak için Belgrad'ta mücadele verecek. Fenerbahçe Doğuş'un rakibi ise Zalgiris Kaunas. THY EuroLeague final four'daki diğer maç ise CSKA Moskova - Real Madrid maçı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final. Bugün oynanacak yarın final maçı sonrasında kazananlar, şampiyonluk mücadelesi verirken diğer iki takım üçüncülük için karşılaşacaklar. Peki Peki Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EuroLeague Final Four maçları şifresiz izle) FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanı Belgrad'da başlıyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Mayıs Cuma günü başlayacak ve Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Rusya'dan CSKA Moskova, Stark Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil edecek son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, organizasyonun ilk maçında TSİ 19.00'da Litvanya ekibi Zalgiris'le finale kalma mücadelesi verecek. Dörtlü Final'in ikinci maçında ise TSİ 22.00'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid'le karşılaşacak. İlk günün kazananları 20 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de finalde Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. İlk maçlarını kaybeden ekipler ise aynı gün TSİ 18.00'de üçüncülük karşılaşması oynayacak. Maçlar BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Bu maçları şifresiz olarak izlemek isterseniz nesine.com'a üye olmanız yeterli.

ÖNCEKİ FİNAL FOUR'UN 3 TAKIMI YİNE DÖRTLÜ FİNALDE Dörtlü Final'de geçen sezonki 3 takım değişmedi. Geçen sezon da bu seviyede yer alan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve CSKA Moskova, tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Bu takımların arasında Yunan ekibi Olympiakos'un yerine Litvanya'dan Zalgiris girdi. FENERBAHÇE DOĞUŞ İLE ZALGİRİS 11. KEZ KARŞILAŞACAK! Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final'deki rakibi Zalgiris'le bu organizasyonda 11. kez mücadele edecek. Rakibiyle bugüne dek 10 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçların 7'sini kazandı. Zalgiris, sarı-lacivertli takımı sadece 3 kez mağlup edebildi. Bu sezon iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları kazandı. OBRADOVİÇ, MESLEKTAŞINDAN ÜSTÜN! Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Obradovic, aktif basketbol hayatında eski oyuncusu olan Jasikevicius'la başantrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. İki başantrenörün daha önceki 4 karşılaşması da Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris maçlarında oldu. Bu karşılaşmalarda Obradovic, eski öğrencisine karşı 3 galibiyet alırken, 1 yenilgi yaşadı.