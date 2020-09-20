Fenerbahçe, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı

Fenerbahçe’nin sadece kadınlar ve çocukların huzurunda oynadığı maçlar tüm dünyanın dikkatini çekmişti. 20 Eylül 2011’de Şükrü Saraçoğlu'ndaki Fenerbahçe - Manisaspor mücadelesinde 41 bin 663 kadın ve çocuk; baba, eş ve ağabeylerinin giremediği maçta sarı-lacivertlileri desteklemiş ve dünya basınına da manşet olan tarihi güne imza atmışlardı.

Fenerbahçe için bu eşsiz deneyim bugün çeşitli yerlerde kutlanırken, kulüp televizyonunda da özel bir program ile ekrana yansıdı. 'Mazinde bir tarih yatar' isimli Bozkurt Yılmaz'ın sunduğu programa katılan sarı-lacivertli kulübün kadın yöneticileri Sevil Zeynep Becan ve Simla Türker Beyazıt bu özel günün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "O gün verilen bir cezanın bir şölen gününe, bir gurur anına, sonsuz bağlılık ve eşsiz aidiyetin en güzel resmine evrildi" açıklamalarında bulundular.

Ayrıca Becan tarafından o gün oraya gelen çocukların arasında bugün 12-21 yaş aralığında olan, ilk kez bir maça annesi veya kadın akrabası ile gelen ve bu konuda ezber bozan taraftarlar olduğunun altı çizildi. Simla Türker Beyazıt ise 20 Eylül'de Fenerbahçe taraftarının omuz omuza dayanışmanın en güzel örneğini, kaldırımdaki taraftar ve içerideki kadınlar olarak verdiğini belirtti.