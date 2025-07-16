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Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor... Ali Koç villasını hazırlattı

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe transferlerine ara vermeden devam ederken bir yıldız isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç gelecek ismin kalacağı villayı bile hazırlatırken 72 saat içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor... Ali Koç villasını hazırlattı
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Yaz transfer döneminde hız kesmeyen Fenerbahçe, Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından dördüncü bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, PSG'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio ile prensip anlaşmasına vardı.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor... Ali Koç villasını hazırlattı 1

Fenerbahçe, Fransız kulübü PSG ile yapılan görüşmelerde 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşırken, İspanyol yıldıza 3 yıllık sözleşme ve yıllık 11 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü temaslar, transferde kilit rol oynadı.

AVRUPA DEVLERİNİ REDDETTİ

Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor... Ali Koç villasını hazırlattı 2

Milan, Sevilla, Everton ve Marsilya gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin tekliflerini geri çeviren Asensio, Aston Villa veya PSG'de yedek kalmak istemediğini belirtti. Tecrübeli 10 numara, hedefleri doğrultusunda Fenerbahçe'yi en doğru adres olarak gördü.

VİLLASI BİLE HAZIR

Fenerbahçe dünya yıldızını bitirdi! 72 saat içinde imzaya geliyor... Ali Koç villasını hazırlattı 3

Sarı-lacivertli yönetim, Asensio'nun İstanbul'da konaklayacağı villayı bile hazırladı. Yıldız oyuncunun 72 saat içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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