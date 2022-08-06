SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcüyü Kadıköy'e getirmek için harekete geçti! Radamel Falcao'nun kankası Luis Muriel sarı - lacivertli formaya yakın...

Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcüyü Kadıköy'e getirmek için harekete geçti! Radamel Falcao'nun kankası Luis Muriel sarı - lacivertli formaya yakın...

06.08.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko ile oynanan ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Kadromuz henüz tamamlandı diyemem, bir forvet takviyesi yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Sarı - lacivertlilerin gündemine Valencia'nın santrforu Maxi Gomez gelmişti. Uruguaylı golcünün ardından Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bir diğer yıldızın Luis Muriel olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcüyü Kadıköy'e getirmek için harekete geçti! Radamel Falcao'nun kankası Luis Muriel sarı - lacivertli formaya yakın...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, "Bir forvet transferi yapabiliriz" diyerek sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Girişimlerini hızlandıran yönetimin gündemine Valencia'dan Maxi Gomez gelmişti.

MAXI GOMEZ LİSTEDE

İspanya La Liga ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için temas kuran Fenerbahçe'nin görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürülmüştü.

BİR DİĞER ADAY; LUIS MURIEL

E1N-x_cXsAE92JZ

Sarı - lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcu Luis Muriel'i listeye aldığı ve golcü oyuncu için görüşmelere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN FORMÜLÜ

FJpIQRpWYAQQxa8

Kolombiyalı futbolcunun kulübü Atalanta'nın satışına sıcak baktığı oyuncu için bonservis bedelini yüksek bulan Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle transferi bitirmek istediği kaydedildi.

FALCAO'NUN KANKASI

FIcKBTnXwAAltkm

Milli takımda Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao ile iyi bir arkadaşlığı bulunan Luis Muriel'in de yeni bir maceraya sıcak baktığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 39 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 14 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"
Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...
Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun Instagram hesabını yerle bir etti!Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun Instagram hesabını yerle bir etti!
Anahtar Kelimeler:
transfer Radamel Falcao atalanta fenerbahçe luis muriel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...

Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...

Son şampiyon kaldığı yerden devam ediyor!

Son şampiyon kaldığı yerden devam ediyor!

Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...

Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest...

Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"

Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.