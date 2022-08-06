Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcüyü Kadıköy'e getirmek için harekete geçti! Radamel Falcao'nun kankası Luis Muriel sarı - lacivertli formaya yakın...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, "Bir forvet transferi yapabiliriz" diyerek sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Girişimlerini hızlandıran yönetimin gündemine Valencia'dan Maxi Gomez gelmişti.

MAXI GOMEZ LİSTEDE

İspanya La Liga ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Maxi Gomez için temas kuran Fenerbahçe'nin görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürülmüştü.

BİR DİĞER ADAY; LUIS MURIEL

Sarı - lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcu Luis Muriel'i listeye aldığı ve golcü oyuncu için görüşmelere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN FORMÜLÜ

Kolombiyalı futbolcunun kulübü Atalanta'nın satışına sıcak baktığı oyuncu için bonservis bedelini yüksek bulan Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle transferi bitirmek istediği kaydedildi.

FALCAO'NUN KANKASI

Milli takımda Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao ile iyi bir arkadaşlığı bulunan Luis Muriel'in de yeni bir maceraya sıcak baktığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 39 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 14 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.



