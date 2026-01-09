Fenerbahçe durmuyor, Süper Lig'i sallıyor! Sadettin Saran gemileri yaktı: Sörloth için 30 milyon Euro masada!

Kış transfer dönemine fırtına gibi giren ve arka arkaya yaptığı hamlelerle rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, durmaya niyetli değil. Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı Kanarya, şimdi de golcü transferi için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM: KUZEYİN KRALI!

Fenerbahçe yönetimi, forvet hattı için rotayı İspanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran ve şu anda Atletico Madrid'de top koşturan Alexander Sörloth.

GİRİŞİMLER HIZ KAZANDI

Teknik direktörün raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Norveçli yıldız için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. İspanyol basınında yer alan iddialara göre; bu transfer operasyonu için telaffuz edilen rakamlar 30 milyon Euro seviyelerinde. Fenerbahçe'nin, eski Süper Lig gol kralını kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda en büyük kozunu oynamak istediği belirtiliyor.