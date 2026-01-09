SPOR

Fenerbahçe durmuyor, Süper Lig'i sallıyor! Sadettin Saran gemileri yaktı: Sörloth için 30 milyon Euro masada!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transferde Musaba, Mert Günok ve Guendouzi bombalarını patlatan Fenerbahçe, "Daha bitmedi" dedi! Sarı-lacivertlilerde sıra forvet hattına geldi, hedefteki isim dudak uçuklattı. Türkiye'nin tanıdığı gol makinesi Alexander Sörloth için girişimler başladı. İşte o dev transferin detayları...

Emre Şen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Kış transfer dönemine fırtına gibi giren ve arka arkaya yaptığı hamlelerle rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, durmaya niyetli değil. Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı Kanarya, şimdi de golcü transferi için düğmeye bastı.

HEDEFTEKİ İSİM: KUZEYİN KRALI!

Fenerbahçe durmuyor, Süper Lig i sallıyor! Sadettin Saran gemileri yaktı: Sörloth için 30 milyon Euro masada! 1

Fenerbahçe yönetimi, forvet hattı için rotayı İspanya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran ve şu anda Atletico Madrid'de top koşturan Alexander Sörloth.

GİRİŞİMLER HIZ KAZANDI

Fenerbahçe durmuyor, Süper Lig i sallıyor! Sadettin Saran gemileri yaktı: Sörloth için 30 milyon Euro masada! 2

Teknik direktörün raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Norveçli yıldız için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. İspanyol basınında yer alan iddialara göre; bu transfer operasyonu için telaffuz edilen rakamlar 30 milyon Euro seviyelerinde. Fenerbahçe'nin, eski Süper Lig gol kralını kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda en büyük kozunu oynamak istediği belirtiliyor.

