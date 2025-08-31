SPOR

Fenerbahçe, Ederson'u Galatasaray'ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir hamle yaparak, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna katmak için büyük bir adım attı. Galatasaray'ın da ilgilendiği Ederson için araya giren sarı-lacivertliler transferde son aşamaya geldi.

Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin transferdeki hareketliliği devam ediyor. Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için 15 milyon Euro'luk yıllık ücret teklifinde bulundu.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE!

Fenerbahçe, Ederson u Galatasaray ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandı 1

Ederson transferinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı kaleciyi yarın İstanbul'a getirmek için uçuş planı hazırladı. Manchester City ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Ederson'u da ikna etti.

8 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Ederson u Galatasaray ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandı 2

Fenerbahçe, Ederson'a 8 milyon Euro maaş ve bonusların yer aldığı bir teklif yaptı. Ayrıca 3 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, Ederson ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Ederson'u araya girip bitiren Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

fenerbahçe galatasaray Ederson
