Fenerbahçe, Ederson'u Galatasaray'ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin transferdeki hareketliliği devam ediyor. Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için 15 milyon Euro'luk yıllık ücret teklifinde bulundu.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE!

Ederson transferinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı kaleciyi yarın İstanbul'a getirmek için uçuş planı hazırladı. Manchester City ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Ederson'u da ikna etti.

8 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Ederson'a 8 milyon Euro maaş ve bonusların yer aldığı bir teklif yaptı. Ayrıca 3 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, Ederson ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Ederson'u araya girip bitiren Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.