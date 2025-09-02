Fenerbahçe Ederson'un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı...

Fenerbahçe’nin İngiliz devi Manchester City’den transferi Ederson, dün gece saatlerinde İstanbul’a geldi. Bugün öğle saatlerinde kendini sarı lacivertli formaya bağlayan imzayı atan yıldız kaleci için Fenerbahçe flaş bir transfer açıklama videosu yayınladı.

Fenerbahçe, Ederson videosunda Galatasaray tribünlerinden yükselen 'Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor' tezahüratına da yer verdi. pic.twitter.com/ivIF3TY5LW — Mynet (@mynet) September 2, 2025

GALATASARAY TRİBÜNLERİNİN SESİ KULLANILDI!

Fenerbahçe, Ederson'un açıklanma videosunda Galatasaray tribünlerinin 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratını kullandı. Bu anlar sosyal medyada hızlıca yayıldı ve gündem oldu.

RAMS PARK’DA TEZAHÜRALARDA YAPILMIŞTI

Galatasaray’ın aylardır transfer gündeminde olan ve liglerin başlaması ile iç sahada oynadığı maçlarda Ederson’un transferi için yönetimden istekte bulunan sarı kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek’e 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratını yapmıştı. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar Leroy Sane’nin imza töreninde Rams Park’da yine Ederson için tezahüratlarad bulunmuştu.

GÜLÜCÜK EMOJİSİ ÜZERİNE KURGULANDI

Fenerbahçe yayınladığı videoda Ederson’un boynunda bulunan ‘smile’ dövmesine yer verdi. Galatasaray’ın daha önce transfer açıklama videosunda gülücük emojisi baskılı t-shirt giyen bir vatandaşı koyması o dönem Ederson’un sarı kırmızılılara geleceği üzerine yorumlanmıştı. Sarı lacivertli takım da o an’a gönderme olarak videoda bu kısma yer verdi.