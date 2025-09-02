SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Ederson'un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı...

Fenerbahçe yeni transferi Ederson için sosyal medyadan açıklama videosu yayınladı. Videoda kullanılan görüntüler ve sesler Galatasaray taraftarlarına bir gönderme niteliği taşıdı. Ederson’un tanıtım videosu sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Ederson'un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı...
Burak Kavuncu
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’nin İngiliz devi Manchester City’den transferi Ederson, dün gece saatlerinde İstanbul’a geldi. Bugün öğle saatlerinde kendini sarı lacivertli formaya bağlayan imzayı atan yıldız kaleci için Fenerbahçe flaş bir transfer açıklama videosu yayınladı.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNİN SESİ KULLANILDI!

Fenerbahçe Ederson un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı... 1

Fenerbahçe Ederson un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı... 2

Fenerbahçe Ederson un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı... 3

Fenerbahçe, Ederson'un açıklanma videosunda Galatasaray tribünlerinin 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratını kullandı. Bu anlar sosyal medyada hızlıca yayıldı ve gündem oldu.

RAMS PARK’DA TEZAHÜRALARDA YAPILMIŞTI

Fenerbahçe Ederson un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı... 4

Galatasaray’ın aylardır transfer gündeminde olan ve liglerin başlaması ile iç sahada oynadığı maçlarda Ederson’un transferi için yönetimden istekte bulunan sarı kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek’e 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratını yapmıştı. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar Leroy Sane’nin imza töreninde Rams Park’da yine Ederson için tezahüratlarad bulunmuştu.

GÜLÜCÜK EMOJİSİ ÜZERİNE KURGULANDI

Fenerbahçe Ederson un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı... 5

Fenerbahçe Ederson un transfer videosunda Galatasaray taraftarını ekledi! Transfer videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı... 6

Fenerbahçe yayınladığı videoda Ederson’un boynunda bulunan ‘smile’ dövmesine yer verdi. Galatasaray’ın daha önce transfer açıklama videosunda gülücük emojisi baskılı t-shirt giyen bir vatandaşı koyması o dönem Ederson’un sarı kırmızılılara geleceği üzerine yorumlanmıştı. Sarı lacivertli takım da o an’a gönderme olarak videoda bu kısma yer verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saran açıkladı! ''Aykut Kocaman'a teklif yaptık''Saran açıkladı! ''Aykut Kocaman'a teklif yaptık''
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Resmen geldiBeşiktaş'tan transfer açıklaması! Resmen geldi
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe galatasaray video Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

Lookman'da devler karşı karşıya! Fenerbahçe'de teklif yaptı...

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

Karaborsa skandalında yeni gelişme! Tutuklama geldi...

Karaborsa skandalında yeni gelişme! Tutuklama geldi...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.