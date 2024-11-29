SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En-Nesyri ile galibiyeti söktü aldı! Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En-Nesyri ile galibiyeti söktü aldı! Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.11.2024 00:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 7. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Sarı - lacivertliler aradığı golleri Edin Dzeko ve En-Nesyri ile bularak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Avrupa'da üç maç sonra kazanan kanarya puanını 8'e yükseltti.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En-Nesyri ile galibiyeti söktü aldı! Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'ın konuğu oldu. Sarı - lacivertliler, maçın henüz başında 1-0 geri düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kanarya puanını 8'e yükseltti.

GOLLER DZEKO VE EN NESYRI'DEN GELDİ

2024-11-28T204250Z_580028743_UP1EKBS1LJCYS_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-SLA-FB-REPORT

Alman hakem Stegemann'ın düdük çaldığı karşılaşmada sarı - lacivertliler henüz maçın 7. dakikasında Tomas Chory'nin golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Bu gole rağmen oyunundan ödün vermeyen Mourinho'nun öğrencileri aradığı golleri Edin Dzeko ve En-Nesyri ile buldu.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

2024-11-28T200243Z_1890163939_UP1EKBS1JOHT0_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-SLA-FB-REPORT (2)

Alınan galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'da ikinci kez sahadan üç puanla ayrılan Kanarya puanını 8'e yükseltti. Sarı - lacivertliler, daha öncesinde Twente, Manchester United ile berabere kalırken, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olmuştu. Mourinho'nun öğrencileri ligdeki ilk galibiyetini ligin ilk haftasında St. Gilloise karşısında almıştı.

KARİYERİNDEKİ EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI

2024-11-28T215235Z_1904274590_UP1EKBS1ORL4H_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-SLA-FB-REPORT

Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve takımına üç puanı getiren Faslı yıldız, sarı - lacivertli formasıyla çıktığı son üç UEFA Avrupa Ligi maçında birer gol attı. Daha önce AZ Alkmaar ve Manchester United maçlarında gol sevinci yaşayan En-Nesyri, Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun serisini yakaladı.

2021'DEN BU YANA İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

2024-11-28T203806Z_617029251_UP1EKBS1LBHY8_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-SLA-FB-REPORT

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki ilk isabetli şutunu gole çeviren 38 yaşındaki Edin Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde Mayıs 2021'den (vs Manchester United) bu yana ilk golünü kaydetti.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

2024-11-28T204421Z_1391872331_UP1EKBS1LLWYY_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-SLA-FB-REPORT

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı, Alman hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fred, Ath. Bilbao karşısında takımı ile sahada yer alamayacak.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Slavia Prag Slavia Prag
1 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi José Mourinho son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

İsrailli futbolculardan, Beşiktaş'a attıkları gol sonrası olay yaratan hamle! Tüm takım kameralara koşup aynı anda poz verdi

İsrailli futbolculardan, Beşiktaş'a attıkları gol sonrası olay yaratan hamle! Tüm takım kameralara koşup aynı anda poz verdi

Beşiktaş yönetiminde flaş hamle! Tribünde İsraillilerle oturmak istemediler ve terk ettiler...

Beşiktaş yönetiminde flaş hamle! Tribünde İsraillilerle oturmak istemediler ve terk ettiler...

Sadece 4,5 ay cezaevinde kaldı! HSK harekete geçti, savcı ve hakim hakkında soruşturma

Sadece 4,5 ay cezaevinde kaldı! HSK harekete geçti, savcı ve hakim hakkında soruşturma

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.