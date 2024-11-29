Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En-Nesyri ile galibiyeti söktü aldı! Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'ın konuğu oldu. Sarı - lacivertliler, maçın henüz başında 1-0 geri düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Kanarya puanını 8'e yükseltti.

GOLLER DZEKO VE EN NESYRI'DEN GELDİ

Alman hakem Stegemann'ın düdük çaldığı karşılaşmada sarı - lacivertliler henüz maçın 7. dakikasında Tomas Chory'nin golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Bu gole rağmen oyunundan ödün vermeyen Mourinho'nun öğrencileri aradığı golleri Edin Dzeko ve En-Nesyri ile buldu.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Alınan galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'da ikinci kez sahadan üç puanla ayrılan Kanarya puanını 8'e yükseltti. Sarı - lacivertliler, daha öncesinde Twente, Manchester United ile berabere kalırken, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olmuştu. Mourinho'nun öğrencileri ligdeki ilk galibiyetini ligin ilk haftasında St. Gilloise karşısında almıştı.

KARİYERİNDEKİ EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI

Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve takımına üç puanı getiren Faslı yıldız, sarı - lacivertli formasıyla çıktığı son üç UEFA Avrupa Ligi maçında birer gol attı. Daha önce AZ Alkmaar ve Manchester United maçlarında gol sevinci yaşayan En-Nesyri, Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun serisini yakaladı.

2021'DEN BU YANA İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki ilk isabetli şutunu gole çeviren 38 yaşındaki Edin Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde Mayıs 2021'den (vs Manchester United) bu yana ilk golünü kaydetti.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı, Alman hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fred, Ath. Bilbao karşısında takımı ile sahada yer alamayacak.