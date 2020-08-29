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Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü önerdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü önerdi.

Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü önerdi

Fenerbahçe transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu transfer için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.

OZAN TUFAN VE DENİZ TÜRÜÇ ÖNERİLDİ

Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

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BELÖZOĞLU YİNE BAŞROLDE

Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor. Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.


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