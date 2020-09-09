Fenerbahçe, Edin Visca ile anlaşma sağladı! Karar Başakşehir'de...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın kulüplerin anlaşması durumunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Vuvuzela Sports'un YouTube kanalında 'Başka Futbol' programında Hilmi Sever, Başakşehir'in transfere bakış açısını değerlendirirken ''Başakşehir'in 7-8 oyuncu listesinde var. Celtic'ten Bolingoli de bu isimlerden biri olabilir. Bunu kulüpten teyit etmedim. Başakşehir'in transferdeki tutumu şu şekilde. Oyuncuları bitirme noktasına getirdikten sonra en son şartlara, oyuncunun yapısına ve karakterine bakıyor. Mesela bir mevki için 3 ismi bitirme noktasına getiriyor ama hangisini seçeceğine oyuncunun karakterine göre karar veriyor.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Edin Visca ile her konuda anlaşan Ali Koç'un bonservis bedeli için Başakşehir ile masaya oturacağı öğrenildi. Eğer Visca için makul bir bedel ortaya çıkarsa bu transfer resmen gerçekleşecek.
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