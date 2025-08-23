Fenerbahçe Edson Alvarez'i bu videoyla duyurdu! "Kadıköy beni çağırıyor!"

Kanarya'da transfer hareketliliği durulmuyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, orta sahaya önemli bir takviye yaptı.
West Ham'ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
Fizik gücü yüksek olan Alvarez 2023 yılında 44 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olmuştu.
Sarı-Lacivertliler Alvarez transferini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
Ailemize hoş geldin Edson Alvarez! 💛💙 pic.twitter.com/EPKps31nAw— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum