SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Fenerbahçe Edson Alvarez'i bu videoyla duyurdu! "Kadıköy beni çağırıyor!"

Fenerbahçe, West Ham'ın yıldızı 1.90'lık Meksikalı Edson Alvarez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler X hesabından yaptığı paylaşımla Alvarez'in transferini açıkladı.

Fenerbahçe Edson Alvarez'i bu videoyla duyurdu! "Kadıköy beni çağırıyor!"
Doğukan Akbayır

Kanarya'da transfer hareketliliği durulmuyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, orta sahaya önemli bir takviye yaptı.

Fenerbahçe Edson Alvarez i bu videoyla duyurdu! "Kadıköy beni çağırıyor!" 1

PREMIER LİG'DEN SÜPER LİG'E

West Ham'ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Fenerbahçe Edson Alvarez i bu videoyla duyurdu! "Kadıköy beni çağırıyor!" 2

Fizik gücü yüksek olan Alvarez 2023 yılında 44 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olmuştu.

Sarı-Lacivertliler Alvarez transferini sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Kocaelispor Kocaelispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...
İngiltere'den Jose Mourinho iddiası! Premier Lig'den o takımın radarına girdiİngiltere'den Jose Mourinho iddiası! Premier Lig'den o takımın radarına girdi
Anahtar Kelimeler:
transfer West Ham United FC fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Barış Alper Yılmaz transferinde yeni gelişme! NEOM yeniden teklif yaptı

Barış Alper Yılmaz transferinde yeni gelişme! NEOM yeniden teklif yaptı

Fenerbahçe'nin yıldızı Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden kanca!

Fenerbahçe'nin yıldızı Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden kanca!

İngiltere'den Jose Mourinho iddiası! Premier Lig'den o takımın radarına girdi

İngiltere'den Jose Mourinho iddiası! Premier Lig'den o takımın radarına girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.