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Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı canlı izle! FB Frankfurt maçı kaç kaç?

09.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçını kendi evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Eintracht Frankfurt’u yenerek, UEFA Avrupa Ligi’ne galibiyetle veda etmek istiyor. İşte Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı canlı izle! FB Frankfurt maçı kaç kaç?

D Grubunda Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Royal Antwerp ile yer alan Fenerbahçe, topladığı 5 puanın ardından grupta üçüncü olarak veda edecek olan Fenerbahçe, grup lideri Eintracht Frankfurt karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

FENERBAHÇE EİNTRACHT FRANFURT MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Saat 20:45’te başlayacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maç, Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

Grupta aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından 5 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe’nin, D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Kanarya’da teknik patron Vitor Pereira'nın Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere ayrıldığı Frankfurt’u mağlup ederek, taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmenin planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK!

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, mücadelede forma şansı bulamayacak. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun da bu maçta süre alamayacak.

İKİ TAKIM 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Avrupa’da 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2006-2007 sezonunda İstanbul’da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

ALMAN TAKIMLARIYLA 13. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa’da Almanya temsilcileriyle 13. defa karşılaşacak.

Bu mücadelelerde tek galibiyet alabilen Fenerbahçe, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 defa fileleri sarsan sarı-lacivertliler, kalesindeki 25 gole engel olamadı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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