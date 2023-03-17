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Fenerbahçe elendi, Felipe Melo paylaşım yaptı! 'Anlıyor musunuz?' dedi, sarı - lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi...

17.03.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Sevilla eşleşmişti. Sarı - lacivertli temsilcimiz; İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen Kadıköy'deki rövanştan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ancak toplam skoru eşitleyemediği için organizasyona veda etti. Fenerbahçe'nin turu Sevilla'ya kaptırması sonrasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan sarı - lacivertli taraftarları kızdıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe elendi, Felipe Melo paylaşım yaptı! 'Anlıyor musunuz?' dedi, sarı - lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, ilk maçta aldığı 2-0'lık yenilginin faturasını Kadıköy'de ödedi. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skoru eşitleyemedi ve turnuvaya veda etti.

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Fenerbahçe, her iki maçta da rakip kalede birçok gol pozisyonuna girse de fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.

MELO'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

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Sarı - lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmesinin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan flaş bir paylaşım geldi.

"ANLIYOR MUSUNUZ?"

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Instagram hesabından 'En büyük Cim Bom' ifadesiyle bir hikaye paylaşımı yapan Felipe Melo; videoda, "Avrupa'da sadece Galatasaray şampiyon oldu. Anlıyor musunuz? Sadece Galatasaray! En büyük Cim Bom" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERDEN TEPKİ

Melo'nun Fenerbahçe maçının hemen sonrasında bu paylaşımı yapması, sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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