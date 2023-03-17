Fenerbahçe elendi, Felipe Melo paylaşım yaptı! 'Anlıyor musunuz?' dedi, sarı - lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda La Liga ekibi Sevilla ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, ilk maçta aldığı 2-0'lık yenilginin faturasını Kadıköy'de ödedi. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skoru eşitleyemedi ve turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, her iki maçta da rakip kalede birçok gol pozisyonuna girse de fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.

MELO'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Sarı - lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmesinin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan flaş bir paylaşım geldi.

"ANLIYOR MUSUNUZ?"

Instagram hesabından 'En büyük Cim Bom' ifadesiyle bir hikaye paylaşımı yapan Felipe Melo; videoda, "Avrupa'da sadece Galatasaray şampiyon oldu. Anlıyor musunuz? Sadece Galatasaray! En büyük Cim Bom" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERDEN TEPKİ

Melo'nun Fenerbahçe maçının hemen sonrasında bu paylaşımı yapması, sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

