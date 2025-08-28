Fenerbahçe elenince tek temsilcimiz Galatasaray oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura günü... İşte muhtemel rakipler! Yapay zeka kurayı çekti bile...

Benfica'ya 1-0 mağlup mağlup olmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin bu vedasının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi olan Galatasaray için kura günü geldi.

Merakla beklenen kuraya 4. torbadan katılacak olan temsilcimizin kurası TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER VE TORBALAR BELLİ OLDU

Birbirinden güçlü takımların mücadele edecek dev organizasyonda 4. torbada yer alacak temsilcimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.

YAPAY ZEKA KURAYI SİMÜLE ETTİ

Öte yandan gerçekleştirilecek kura önce yapay zeka da temsilcimizin kurasını simüle ederken rakiplerini belirledi.

Yapay zeka, sarı-kırmızılılara 4. torbadan Newcastle United ve Kairat'ı çekti. Yapay zekaya göre Galatasaray'a 3. torbadan gelecek takımlar ise Sporting ve PSV. Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Benfica'nın da yer aldığı 2. torbadan ise Galatasaray'ın Atalanta ve Villarreal ile eşleşeceği öngörüsünde bulunuldu.

Yapay zeka son olarak 1. torbadan "Korkulan oldu" dedirtecek oldukça zor iki takımı Galatasaray ile eşleştirdi. Simülasyona göre, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG ve 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City sarı-kırmızılıların rakibi oluyor.

KORKUTAN KURA

Buna göre yapay zekanın simülasyonuna göre Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri; Newcastle United, Kairat, Sporting, PSV , Atalanta, Villarreal, PSG, Manchester City oldu.