Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yeniden doğdu

Fenerbahçe, 5 maçlık Emre Belözoğlu döneminde 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken istatistiklerde de farkını gösterdi.

Son 5 maçta 13 puan toplayan ve bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı olan Fenerbahçe, ayrıca hem Erol Bulut dönemine göre hücum rakamlarında olağanüstü bir artış yaşadı hem de Süper Lig'de istatistik anlamında zirveye çıktı.

Fenerbahçe son 5 maçta yüzde 62 topla oynama ortlaması yakaladı ve bu alanda lig lideri oldu. Ayrıca 5 maçta 454 isabetli pas ortalaması ile ligin en 2'incisi, 236 rakip yarı alanda isabetli pas ile lig 3'üncüsü, 31 kez rakip ceza sahası topla buluşma ile ligin en iyisi, 18 ortalamayla ligin en çok şut atan takımı, 7 isabetli şut ile ligin en iyi 2'incisi oldu.

EROL BULUT DÖNEMİNE GÖRE GELİŞİM

30 maçlık Erol Bulut dönemine göre Fenerbahçe'de topla oynama yüzdesi 9 oran arttı. İsabetli pas sayısı maç başına 85 arttı. Rakip yarı sahada isabetli pas 42 arttı. Rakip ceza sahasında topla buluşma 6 adet arttı. Şut sayısı 3, isabetli şut sayısı ise 2 arttı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu döneminde 5 maçta 10 gol atarken, Erol Bulut dönemindeki 30 maçta ise 54 gol attı. Gol ortalaması ise 1.8'den 2'ye yükseldi.