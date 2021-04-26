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Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yeniden doğdu

26.04.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çıktığı 5 maçlık periyotta hücum anlamındaki istatistiklerde ligin en iyisi oldu.

Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yeniden doğdu

Fenerbahçe, 5 maçlık Emre Belözoğlu döneminde 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken istatistiklerde de farkını gösterdi.

Son 5 maçta 13 puan toplayan ve bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı olan Fenerbahçe, ayrıca hem Erol Bulut dönemine göre hücum rakamlarında olağanüstü bir artış yaşadı hem de Süper Lig'de istatistik anlamında zirveye çıktı.

Fenerbahçe son 5 maçta yüzde 62 topla oynama ortlaması yakaladı ve bu alanda lig lideri oldu. Ayrıca 5 maçta 454 isabetli pas ortalaması ile ligin en 2'incisi, 236 rakip yarı alanda isabetli pas ile lig 3'üncüsü, 31 kez rakip ceza sahası topla buluşma ile ligin en iyisi, 18 ortalamayla ligin en çok şut atan takımı, 7 isabetli şut ile ligin en iyi 2'incisi oldu.

EROL BULUT DÖNEMİNE GÖRE GELİŞİM

30 maçlık Erol Bulut dönemine göre Fenerbahçe'de topla oynama yüzdesi 9 oran arttı. İsabetli pas sayısı maç başına 85 arttı. Rakip yarı sahada isabetli pas 42 arttı. Rakip ceza sahasında topla buluşma 6 adet arttı. Şut sayısı 3, isabetli şut sayısı ise 2 arttı.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu döneminde 5 maçta 10 gol atarken, Erol Bulut dönemindeki 30 maçta ise 54 gol attı. Gol ortalaması ise 1.8'den 2'ye yükseldi.

"OYUN KESİNLİKLE GELİŞTİ"

Emre Belözoğlu da maç sonunda yaptığı açıklamada, "Önümüzde daha çok geliştirmemiz gereken yönleri var. Oyun kesinlikle gelişti. Topun bizde kalmasından oyuncular memnun. Gerçekçi olmamız lazım. Her anını doğru oynamamız lazım. Bu oyun, savunulması zor bir oyun." yorumunu yaptı.

Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe:

-En çok topla oynayan takım

-En çok ceza sahasında topla buluşan takım

-En çok şut atan takım

-En çok isabetli şut atan takım

-En çok isabetli pas yapan 2. takım

-En çok rakip yarı sahada isabetli pas yapan 3. takım


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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