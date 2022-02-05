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  4. Fenerbahçe en çok eski dostlarından çekti! Önce Aykut Kocaman sonra Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe en çok eski dostlarından çekti! Önce Aykut Kocaman sonra Emre Belözoğlu...

05.02.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Sarı lacivertliler kendi seyircisi önünde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'de takıma geri dönen Ozan Tufan da 45 dakika görev yaptı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmesinin ardından ilginç bir istatistik gündeme geldi.

Fenerbahçe en çok eski dostlarından çekti! Önce Aykut Kocaman sonra Emre Belözoğlu...

Sarı lacivertliler kritik maçta Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Kadıköy'de tribünler Sosa, Osayi Samuel, Berisha gibi isimleri yuhaladı. Fenerbahçe tribünleri Emre Belözoğlu ve Başakşehir takımını alkışladı. Sarı lacivertliler eski teknik adamlarına puan kaybetmeye devam ediyor.

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EROL BULUT VE AYKUT KOCAMAN...

Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir'e de ligin ilk yarısında mağlup olmuştu.

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Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük ile de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu akşam da Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

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Aykut Kocaman Başakşehir Kadıköy Ozan Tufan Emre Belözoğlu
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