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Fenerbahçe Enner Valencia'nın peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.08.2020 08:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bonservisi elinde olan Enner Valencia’nın transfer edilmesini istedi. Ekvadorlu forvetin menajerliğini ise Ahmet Bulut aldı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyiyordu. Yıldız oyuncunun şu anda bonservisi elinde bulunuyor. Valencia, bu sene Tigres formasıyla Meksika'da çıktığı toplam 29 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Enner Valencia'nın peşinde

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi konusu hala çözüme kavuşmazken, yönetim hem tecrübeli hem de maliyeti az isimlere yönelmeye devam ediyor.

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak gibi isimlere bonservis ödemeyen Sarı Lacivertliler, Vedat Muriç'ten gelecek bonservis bedelinin de hepsini kullanamıyor. TFF'yle harcama limitleri konusunda da sorun yaşayan Kanarya son olarak Enner Valencia'ya yöneldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Ekvadorlu forvet Enner Valencia gündemde. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvetin transfer edilmesini istedi.

Valencia, son olarak Meksika ekibi Tigres'in formasını giydi. Ekvadorlu forvet, çıktığı 350 maçta 89 gol atıp, 46 da asist yaptı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
29mac 2 gol bi kalas daha getiriliyor toplama rakima
29 Maçta 2 gol tam aradığımız golcü sakın kaçırmayın
29 maçta 2 gol 5 asist çok berbat, bir sol bek bile onu yapabiliyor.Yazik olur fenerbahçeme almaz Insallah
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