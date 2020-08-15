Fenerbahçe Enner Valencia'nın peşinde

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi konusu hala çözüme kavuşmazken, yönetim hem tecrübeli hem de maliyeti az isimlere yönelmeye devam ediyor.

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak gibi isimlere bonservis ödemeyen Sarı Lacivertliler, Vedat Muriç'ten gelecek bonservis bedelinin de hepsini kullanamıyor. TFF'yle harcama limitleri konusunda da sorun yaşayan Kanarya son olarak Enner Valencia'ya yöneldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Ekvadorlu forvet Enner Valencia gündemde. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvetin transfer edilmesini istedi.

Valencia, son olarak Meksika ekibi Tigres'in formasını giydi. Ekvadorlu forvet, çıktığı 350 maçta 89 gol atıp, 46 da asist yaptı.

