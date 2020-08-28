Fenerbahçe, Enner Valencia'yı resmen açıkladı! İşte detaylar...

Fenerbahçe, bir transferini daha sonlandırdı. Sarı lacivertliler, kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner Valencia'yı sağlık kontrolünden geçirdi ve resmi imzayı attırdı.
Kanarya, eski kulübü Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia'yı bedelsiz kadrosuna kattı.Valencia, daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'da da forma giymişti.
Valencia,"Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak.Fenerbahçe'ye gelmem için çok sayıda mesaj atan taraftarlarımıza şükranlarımı iletiyorum." dedi.
4 Kasım 1989 doğumlu Enner Valencia futbol kariyerine ülkesinin takımlarından olan Caribe Jr. U20 takımında başladı. Sonrasında ülkesinin takımlarından olan CS Emelec'te forma giyen Enner Valencia 2014 yılında Meksika 1. Lig ekiplerinden CF Pachuca takımına transfer oldu. Burada gösterdiği başarının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a transfer olan yıldız futbolcu sonrasında Everton'da geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Meksika ligi ekiplerinden Tigres UANL'ye transfer oldu.
Futbolcunun tam ismi ise Enner Remberto Valencia Lastra olarak biliniyor. Ekvador'un San Lorenzo kentinde dünyaya gelen Valencia 30 yaşında ve 1.77 boyunda
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