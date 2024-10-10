Fenerbahçe, Ergünler Lojistik ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün katıldı.

Törende konuşan Kızılhan, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'mızın gücüne güç katacak yeni bir sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Deniz, hava, kara ve demir yolu taşımacılığı ile proje ve depo hizmetleri gibi birçok alanda uzman olan Ergünler Lojistik, 2024-25 sezonunda takımımızın forma sırt sponsoru oldu." dedi.

Kızılhan, iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'mızın başarılı grafiği, Ergünler Lojistik gibi değerli iş ortaklarımızın desteğiyle daha da artacak ve umuyoruz ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Danabaş ise Ergünler Lojistik ile yaptıkları iş birliğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Petrol Ofisi kurulduğu sezondan itibaren zirveye oynayan kadın futbolunun öncü ve önemli bir parçasıdır. Fenerbahçe olarak kadın futboluna olan desteğimizi her zaman en üst seviyede tutmayı hedefliyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Ergünler Lojistik'in desteğiyle hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürürken, kız çocuklarımızın da hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Takımımız sezona çok güçlü bir başlangıç yaptı, 5 maçta 5 galibiyet elde etti. İnşallah bu camiaya kadın futbolunda ilk şampiyonluğu bu sene hediye edeceğiz ve şampiyonluk kupasını müzemize getireceğiz."

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceklerini hatırlatan Danabaş, "Hocamıza ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Tüm takımımıza başarılar diliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarının eşsiz desteğiyle bu engeli aşacağız ve pazar günü önce kadın futbolda sonra kadın basketbolda ezeli rakibimiz Galatasaray ile mücadele edip, 2'de 2 yapıp hafta sonunu güzel bir şekilde kapatacağız. Taraftarlarımızın bu konuda desteğine çok fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

FAYSAL ERGÜN: "İNŞALLAH BU SENE ŞAMPİYON OLURUZ"

Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün de anlaşmanın iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek, "Emek, saygı, mücadele, onur… Hepsi doğumdan başlar anne şefkatiyle büyür. Büyüyen gençler, topluma faydalı bireyler nefes aldığımız coğrafyada huzuru getirir. 'Kadının elinin değdiği tohumlar her mevsim çiçek açar.' diyerek buradan önce topluma sevgi ve merhameti aşılayan tüm annelerimizi selamlıyor, bugünlere getiren ve şirketimizin burada sponsor olmasını sağlayan rahmetli annemizi saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takıma başarılar dileyen Ergün, "Sosyal sorumluluk projemiz olan kadın tır şoförlerimiz de bizleri seyretmekte. Kendilerini selamlıyoruz. Bu sene inşallah uğur getiririz, bu uzun yolun sonu şampiyonluk olur, gönül verdiğimiz renkler tüm branşlarda başarıyı sağlar. 'Vurduğumuz gol olsun, Fenerbahçe'miz şampiyon olsun.' diyerek kadın futbol takımımızın sırtına ismimizi, önüne de bahtımızı koyduk. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimize mahcup etmesin. İnşallah bu sene şampiyon olur ve tüm branşlarda başarıyı sağlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Faysal Ergün, imza töreninin ardından AA muhabirine açıklamada ise "Geçen yıldan beri kadın şoförler sosyal sorumluluk projemiz vardı. Kadınları meslek sahibi yapıyoruz. 10 kadın tır şoförümüz var. Fenerbahçe kongre üyesi olarak sponsorluk tercihimizi de kadın futbolundan yana kullanmak istedik ve proje bu şekilde başladı." dedi.

Ergün, çocukluktan beri taraftarı olduğu kulübe sponsor olmayı "gönül sponsorluğu" şeklinde tanımladı.