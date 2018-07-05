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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 transfer

VOLEYBOL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 transfer

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, 27 yaşındaki Belçikalı smaçör Kevin Klinkenberg ile 31 yaşındaki Hırvat smaçör Konstantin Cupkovic'in transfer edildiği duyuruldu.

Kulüp, yeni transferlere sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi.

Wouter TER MAAT
Doğum Tarihi: 07.05.1991
Doğum Yeri: Hollanda
Boyu: 2.0 M
Mevkii: Pasör Çaprazı

1

Kevin Klinkenberg
Doğum Tarihi: 04.10.1990
Doğum Yeri: Belçika
Boyu: 1.97
Mevkii: Smaçör

2

Konstantin Cupkovic
Doğum Tarihi: 02.01.1987
Doğum Yeri: Hırvatistan
Boyu: 2.05
Mevkii: Smaçör

3

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Wouter TER MAAT Kevin Klinkenberg Konstantin Cupkovic

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