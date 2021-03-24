Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a kaybedilen puanlar bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe birkaç gün içinde genç çalıştırıcıyla yolları ayırdığını açıklayabilir.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe milli aradan sonra değişikliğe gidebilir. Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun bu fikri değerlendirmek için masaya oturduğu öğrenildi. Beşiktaş karşısında ortaya konulan oyundan memnun olmayan teknik heyet Erol Bulut'un kredisini tüketti. Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir.