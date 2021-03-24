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Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

24.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'la ilgili ortaya atılan son iddia bomba etkisi yarattı. Fenerbahçe'nin genç çalıştırıcıyla milli arada yolları ayıracağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ayrılıkla ilgili resmi açıklamayı 1-2 gün içinde yapması bekleniyor. Bulut'un yerine ise sezon sonuna kadar geçici bir çözüm aranacak.

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a kaybedilen puanlar bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe birkaç gün içinde genç çalıştırıcıyla yolları ayırdığını açıklayabilir.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe milli aradan sonra değişikliğe gidebilir. Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun bu fikri değerlendirmek için masaya oturduğu öğrenildi. Beşiktaş karşısında ortaya konulan oyundan memnun olmayan teknik heyet Erol Bulut'un kredisini tüketti. Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir.


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Erol Bulut Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Hahaha geç bile kaldınız :))

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