Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise Demir Grup Sivasspor karşısında yaptı. Maçın 73. dakikasında geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
KADIKÖY'DE 3 MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ
Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de çıktığı son 3 lig maçında da geriye düştü. Sarı-lacivertliler, sahasında Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.
Ülker Stadı'nda Atiker Konyaspor karşısında da 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skor ve 1 puanla ayrıldı.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Kadıköy'de bu sezon çıktığı diğer iki lig maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-2 yendi.
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