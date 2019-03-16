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Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de teknik direktör Yanal'la geriye düştüğü 6 maçın 4'ünde puan almayı başardı.

Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, Fenerbahçe'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise Demir Grup Sivasspor karşısında yaptı. Maçın 73. dakikasında geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

KADIKÖY'DE 3 MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de çıktığı son 3 lig maçında da geriye düştü. Sarı-lacivertliler, sahasında Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

Ülker Stadı'nda Atiker Konyaspor karşısında da 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skor ve 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Kadıköy'de bu sezon çıktığı diğer iki lig maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-2 yendi.

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