Fenerbahçe Erwin Koeman ile sezon sonuna kadar devam edebilir

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adam arayışlarına çevrilmişken, yardımcı antrenör Erwin Koeman’ın takımda kalması gündemde. Camiada Cocu’nun yardımcılığını yapan Koeman ile bu sezon sonuna kadar devam edilip yeni sezonda yeni bir hocayla anlaşılacağı konuşuluyor.

Galatasaray derbisi için antrenmanlarda takımı çalıştıran Erwin Koeman derbide alacağı bir galibiyetle takımda kalıcı olabilir. 57 yaşındaki teknik adam daha önce PSV ve Feyenoord gibi takımları çalıştırmış, kardeşi Ronald Koeman ile Southampton ve Everton’da başarılı sezonlar geçirmişti.

